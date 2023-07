Las polémicas que persiguen a The Weeknd, que hoy aterriza en España con su gira mundial El artista actúa hoy en Madrid y el 20 de julio en Barcelona con un show que aúna sus dos últimos discos, 'After Hours' y 'Dawn DM'

Dos fechas, dos oportunidades de escucharle en directo (si eres de los afortunados que tiene entrada). El 18 de julio en el estadio Metropolitano, de Madrid, y el 20 de julio en el Estadi Olimpic Lluis Companys, de Barcelona, aterriza la esperada gira de The Weeknd. Abel Tesfaye, nombre real del artista de 33 años, ha fusionado sus dos últimos discos en un espectáculo en directo con el que trata de dejar atrás las dificultades a las que se enfrentó durante la pandemia. Le impidieron las restricciones sanitarias presentar en directo su álbum After Hours, cuyos singles se unen a los de Dawn DM, su último trabajo en esta gira mundial que llega ahora a España. Carismático, seductor y con talento, The Weeknd ha dejado atrás un pasado marcado por el abandono de su padre y las adicciones para convertirse en estrella. Sin embargo, pese a su innegable talento, siempre está en el centro de la polémica. Repasamos algunas de sus controversias más sonadas.

Una de las últimas ha sido su inclusión en la lista de records Guinness como el artista con mayor número de oyentes mensuales en Spotify (111, 4 millones a 20 de marzo de 2023, unos treinta millones más que la segunda clasificada, Miley Cyrus, que acumula más de 82 millones) y el primero en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. No es la primera vez que su nombre aparece en la prestigiosa lista pues en 2016 ya figuró por el álbum con más reproducciones en Spotify en 2015 (Beauty Behind the Madness) y por el mayor número de semanas consecutivas en el Top 10 del Hot 100 de Billboard de un artista masculino en solitario.

Estos logros, sin duda maravillosos para el canadiense, no han sido sin embargo muy bien acogidos por parte de la opinión pública. Algunos melómanos cuestionan la inclusión del cantante en esta lista de récords pues, aunque le consideran un artista de referencia en las nuevas generaciones, señalan que no tiene tanto tirón entre oyentes de más edad. Tengan razón o no, las cifras están ahí.

Críticas a los Grammy

En 2021, fueron sus palabras las que desataron la polémica. Entonces al cantante, que batió todos los records con el tema Blinding Lights y fue la estrella de la Super Bowl, criticó duramente a la organización de los premios Grammy. Él tiene tres de estos galardones en su haber, pero hace años que no figura en la lista de nominados. “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debéis a mí, a mis fans y a la industria transparencia… Debido a los comités secretos, no voy a permitir que mi discográfica envíe mi música a los Grammys” aseguró en un comunicado a The New York Times. Contundencia que manifestó también Zayn Malik, que se unió a esta crítica. Las palabras del canadiense generaron una intensa polémica, pues los Grammy congregan a las estrellas más importantes de la música cada año.

Una serie de alto voltaje

Cantante y también actor, pues este mismo año ha debutado en la serie de televisión de HBO, The Idol, en la que comparte créditos con Lily-Rose Depp. Un papel que ha obtenido buenas críticas, pero también se acompaña de una cierta polémica. Los primeros comentarios surgieron en torno a la complicidad que muestra el artista con la mencionada actriz, lo que provocó especulaciones acerca de una posible relación. No obstante ambos tiene pareja: Lily-Rose sale con la rapera Danielle Balbuena, popular en la industria musical como 070 Shake, mientras que el cantante ha sido relacionado con la empresaria Simi Khadra (en el pasado salió con Gigi Hadid y Selena Gomez). El argumento de la ficción, que se centra en un relato oscuro sobre la industria musical realizado desde la sátira, enfocándose en la historia de un vínculo marcado por el abuso de poder, también ha sido muy comentado.

La polémica salpicó además al rodaje, marcado por los retrasos y las reescrituras de guion, que obligaron a posponer el estreno. Estaba previsto para el otoño de 2022, pero diversos episodios como el abandono de parte del equipo de dirección lo retrasaron. La cantidad de escenas íntimas protagonizadas por Lily-Rose Depp ha sido también muy comentada pues se cuestiona su idoneidad. The Weeknd aterriza en España, ajeno a todo lo que no sea poner a sus fans a bailar. Y es algo que sin duda sabe hacer muy bien, aunque algunos tendrán complicado verle en el escenario. Sí, la polémica ha llegado a su escenografía que incluye una enorme luna inflable que va cambiando de color. ¿El problema? Que algunos fans no ven nada desde su asiento porque la tienen delante y se han quejado. Sin duda su nombre es sinónimo de controversia.