Se descubre la razón de los encuentros de The Weeknd y Angelina Jolie El ganador de tres Grammy es el protagonista y creador de 'The Idol', la nueva serie que llegará a las pantallas a través de HBO

The Weeknd, uno de los artistas con más exito del panorama internacional, se ha embarcado en un proyecto de ficcion. El intérprete de éxitos tan coreados como Blinding Lights o Save My Tears se ha lanzado de lleno al mundo de la interpretación. Según publica The Hollywood Reporter, el músico es el protagonista y creador de The Idol, la nueva serie que llegará a nuestras pantallas en HBO. De ahí, los diversos encuentros que mantuvieron en el pasado Angelina Jolie y The Weeknd, que se convirtieron en el centro de todas las miradas después de mantener varias citas en Los Ángeles. Se dijo entonces que las reuniones entre la actriz estadounidense, de 46 años, y el cantante canadiense, de 31, se debía a que la estrella desea hacerse un hueco en el mundo de la interpretación y así ha sido.

Jolie pudo ser su mejor maestra, ya que conoce la industria a fondo no solo como intérprete, sino también como guionista, productora y directora. The Weeknd ya había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación - escribió un capítulo de la serie de animación Padre de familia, y apareció en la película de Adam Sandler Diamantes en bruto-, pero nada de esta envergadura. Del mismo modo, el artista de I Feel It Coming parece seguir los pasos de Angelina mostrando su apoyo en diversas a causas humanitarias, y ha sido nombrado recientemente embajador de buena voluntad de la ONU. Jolie es desde hace años reconocida por su colaboración con la ONU, para quien trabaja como embajadora de ACNUR para el programa de los refugiados.

Tal y como se ha dado a conocer, el nuevo reto de The Weeknd para la pequeña pantalla contará con seis capítulos, cuyas grabaciones ya habrían comenzado. De momento solo se conoce parte del reparto The Idol, que lo forman estrellas como Lily-Rose Depp, Anne Heche, Elizabeth Berkley Lauren, Troye Sivan, Suzanna Son y el propio The Weeknd, entre otros. Pero a medida que se avance el estreno se irán conociendo más sorpresas y nuevos detalles sobre esta nueva serie, que contará la historia de una estrella fememina del pop que se enamora del dueño de un exclusivo club de Los Angeles, que a su vez es líder de una secta.

Amy Seimetz dirigirá los episodios creados por el ganador de un Grammy junto a Sam Levinson y el productor Reza Fahim. Para Levinson esta no será la primera vez en la que trabaje con una estrella de la música. En su serie Euphoria tuvo a Drake como productor ejecutivo.

