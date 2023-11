Madonna causa sensación por las calles de Barcelona paseando en bicicleta antes de su concierto

Loading the player...

¡Madonnna ya está en Barccelona! Después de ocho años, la reina del pop ha regresado a nuestro país con su gira mundial Celebration Tour. La cantante actuará este miércoles 1 de noviembre y el jueves 2 de noviembre en el Palau Sant Jordi, donde deslumbrará a sus seguidores con un concierto de unas dos horas de duración. Durante su actuación, interpretará sus éxitos más importantes durante sus 40 años de carrera, como Like a Prayer. Tal y como ella misma ha anunciado, a través de un mensaje en su perfil público, ya está disfrutando de la ciudad condal. Ha salido a pasear en bicicleta con sus amigos y con un look totalmente informal compuesto por un chándal negro, zapatillas y gorra. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Detallamos el vestuario de Madonna en su nueva gira mundial: corsés, cristales y un original velo de novia

La hija de Madonna, Estere (11 años) causa furor bailando uno de los temas más famosos de su madre