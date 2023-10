Conoce a los seis hijos de Sting

La historia de amor de Sting, 74 años, y Trudie Styler, 69 años, tiene todos los ingredientes de una de esas relaciones que desafían diversos obstáculos para hacerse realidad. El artista y la cineasta, que llevan más de tres décadas juntos y están igual de enamorados que el primer día, formaron una numerosa familia con sus cuatro hijos, a los que se unieron los dos que había tenido Sting con la también artista Frances Tomelty. Te contamos quiénes son los hijos del músico, uno de los nombres más relevantes del panorama.

Mickey Sumner

Sting tuvo dos hijos con Frances Tomelty, Joe y Fuchsia. El primero, Joe Sumner, de 46 años, acompaña a su padre en sus conciertos como bajista. Ha recogido el testigo del talento musical del vocalista y le ha acompañado por ejemplo en la reciente gira My Songs, en la que Sting hace un repaso a su recordado repertorio con The Police. Formó parte del grupo Fiction Plane, con el que lanzó cinco álbumes hasta que se lanzó en solitario. En 2020 su tema Hope se popularizó tras convertirse en parte de una campaña a favor del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ha lanzado también algunas startups y está casado con Kate Finnerty, con quien tiene cuatro hijos. Fuschia Kate, de 41 años (en la imagen superior aparece vestida en tono azul), también nació del matrimonio de Sting con Tomelty, aunque ya estaban separados cuando vino al mundo. Es directora y actriz conocida por títulos como Everything I Ever Wanted to Tell My Daughter About Men (2021), Al encuentro de Mr. Banks (2013) y The Voice of Dust and Ash (2022). El pasado verano se conoció su compromiso con Maximilian Wright.

Coco Sumner

Mickey es la mayor de las hijas de Sting y Trudie Styler. Tiene 39 años y es una actriz, directora y modelo que ha participado en títulos como Historia de un matrimonio, La batalla de los sexos, Meyeowitz, The end of the tour, Anesthesia, Casi perfecta y algunos capítulos de la serie Los Borgia, entre otros. Está casada desde 2017 con Chris Kantrowitz con quien tiene un hijo Akira Rogue. Jake tiene 38 años y es director y productor conocido por títulos como Distrito 13 (2004), Bob on the Park (2019) y Memorias de Queens (2006). Ha dirigido vídeos musicales de Bruno Mars y ha colaborado con Pharrell Williams en la iniciativa Parley for the Oceans.

Joe (arriba) y Jake Sumner (abajo)

Eliot, de 32 años y a quien se conoce artísticamente como Coco Sumner, ha seguido los pasos de su padre en la música. Es vocalista de la banda I Blame Coco y ha participado en algunas películas como No soy nadie sin ti. El pasado verano se conocía su ruptura con la modelo Frankie Herbert. Giacomo tiene 28 años y se ha graduado en justicia criminal, además de haber participado en cintas como We’re Going to the Zoo, Ten Thousand Saints y American Typecast. En alguna ocasión Sting aseguró que ha educado a sus hijos para que sean independientes de manera financiera. “Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados allí esperando una limosna en absoluto y no me gustaría robarles esa aventura: ganarse la vida” comentó el artista acerca de su decisión de no dejar su fortuna a sus vástagos.

Giacomo con su hermano Joe