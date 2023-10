La dolorosa confesión de la 'influencer' Cristina Inés: vuelve a tener cáncer tras perder a su hija de un año por esta enfermedad

Cristina Inés Gill, más conocida como @mamasevaalaguerra en Instagram, vuelve a tener cáncer, una triste noticia que ha conmovido a sus más de 77.000 seguidores. El primer diagnóstico llegó en 2015. En aquel momento, Cristina tenía 27 años y se enfrentaba a un cáncer de mama con metástasis en ganglios y cuello, mientras su hija Martina luchaba, con tan solo cuatro meses de vida, contra un cáncer de riñón. La 'influencer' logró recuperarse, pero su niña murió con 17 meses.

- ¿Por qué el mundo se detiene cuando llega el diagnóstico de cáncer?

Ahora, lamentablemente, esta enfermedad ha llamado de nuevo a su puerta. Pese a ello, no pierde la esperanza y confía en recuperarse, sobre todo, por su otra hija, Lucía, de 13 años. "Querer la vida sin sus altibajos u obstáculos es no querarla en su totalidad. Y la vida es con todo. Seguimos", ha dicho.

- Dr. Antonio Pérez, oncológo pediátrico: ‘Si se refuerza la investigación, soy optimista'

Las cicatrices de su primer cáncer siguen presentes cuando el segundo acaba de aparecer. La quimioterapia le dejó sensación de entumecimiento en las extremidades. La radioterapia le afectó a la voz y tiene sensación de sequedad en la boca. Tras pasar por quirófano, no tiene sensibilidad en el brazo izquierdo, ya que se vio afectado al tener que extirpar ganglios y nervios.

Cristina, que nació el 10 de marzo de 1988 en Barcelona y creció en Malgrat del Mar, tendrá que someterse a una nueva intervención. Según ha contado, cuando le dieron la fecha pensó que era muy tarde. "Todos estos días de espera, ese malestar emocional de querer que termine todo cuanto antes... me volvía a enfadar más con la situación, la vida", ha confesado. Pero tras aceptar que era algo que no estaba en sus manos y que no podía cambiar, va a aprovechar esta tregua en forma de tiempo para seguir haciendo todo aquello con lo que disfruta.

Tras la muerte de su hija Martina, Cristina publicó un libro de autoayuda, Felicidad... cargando, mientras revolucionaba las redes pidiendo más investigación contra el cáncer. "Antes era lo que la vida me dejaba ser y ahora soy lo que quiero de la vida", escribe en su libro, un canto a la existencia, una inyección de positivismo que transforma al lector desde la primera hasta la última página.