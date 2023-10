Rebecca Loos concede su entrevista más rotunda tras el documental de David Beckham: 'Que asuma su responsabilidad'

La serie documental de los Beckham ha despertado fantasmas del pasado que Rebecca Loos (46) creía que estaban olvidados y enterrados. Aunque su nombre no se menciona en ninguno de los capítulos, cuando Victoria relata los complicados momentos a los que su matrimonio tuvo que hacer frente cuando se trasladó a Madrid la mayoría de los espectadores la han señalado directamente a ella como culpable de aquel delicado bache.

A pesar de que la modelo ha intentado permanecer en un discreto segundo plano y mantenerse ajena a las críticas, ha decidido romper su silencio para explicar cómo le está afectando todo este revuelo mediático que se ha vuelto a generar de nuevo alrededor de su persona. “Él puede decir lo que quiera y entiendo que tiene una imagen que quiere preservar, pero ha vuelto a sacar el tema y me ha hecho quedar a mí como una mentirosa. Es algo que está afectando a mi reputación cuando mucha gente se había olvidado de aquel escándalo”, ha explicado en una reciente entrevista con el diario británico Daily Mail.

Hay que recordar que la presentadora concedió una entrevista en 2004 al extinto periódico News of The World en la que confesó que había tenido un affaire con el deportista mientras trabajaba para él como asistente personal. Un romance que David Beckham siempre ha negado rotundamente. Esta actitud, según Rebecca, es inmadura y poco apropiada. “Es algo que me molesta. Solo dice ‘pobre de mí’ cuando necesita asumir esa responsabilidad. Me han hecho cargar a mí con toda la culpa como si él no hubiese tenido nada que ver".

Pero, sin ninguna duda, con el aspecto que la modelo se ha mostrado más crítica es que el propietario del Inter de Miami le haya echado la culpa a ella durante muchos años de haber hecho daño a Victoria. “Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molesta porque él es quién ha causado todo ese sufrimiento”. Además, señala que nunca fue su intención provocar una crisis entre la diseñadora y el centrocampista. "Nunca jamás. Quiero que todo el mundo sea feliz y no quiero romper las cosas".

Así es la vida de Rebecca Loos en Noruega

Rebecca ha formado una bonita familia junto al médico Sven Christjar Skaia, y sus dos hijos, Magnus (13) y Liam (10). "Todo pasa por una razón y ahora tengo una vida maravillosa. Tome la decisión de hablar por los niños para que vean que tienen una madre que puede defender su verdad". Los cuatro viven en Noruega, un país que le ha aportado la paz y la tranquilidad mental que no le podía dar Inglaterra, donde siempre se sintió juzgada. “Aquí la gente es mucho menos crítica. Antes cuando salía al supermercado la gente se acercaba y me apuntaba directamente con el móvil para hacerme una fotografía. En Noruega todo se lo toman con más calma. No les importa. Mis amigos me comprenden porque todos hemos podido equivocarnos en algún momento”.

