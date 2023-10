David y Victoria Beckham cuentan el infierno que vivieron al recibir amenazas cuando nació su hijo Brooklyn

El nacimiento del primer hijo de David y Victoria Beckham tenía que haber sido el mejor momento de sus vidas, y en parte lo fue, pero hubo quien se empeñó en empañarlo. Cuando nació Brooklyn Beckham el 4 de marzo de 1999, el inglés no pasaba por una buena etapa, deportivamente hablando, y eso le llevó a experimentar un gran pico de estrés que se vio aún más intensificado con la llegada del pequeño.

- El reproche de Victoria a David Beckham por irse a una sesión de fotos con Jennifer Lopez mientras ella estaba en el hospital

- David Beckham enseña los secretos de su armario: camisas y ropa interior organizados por colores

Unos meses antes, el futbolista había despertado la ira de sus fans al recibir una tarjeta roja en el partido de la Copa Mundial de 1998 contra Argentina y fueron muchos los que culparon a Beckham de la eliminación de Inglaterra del campeonato. El jugador comenzó a recibir amenazas que acabaron extrapolandose a su hijo recién nacido.

"La llegada de mi primer hijo fue lo más increíble del mundo, pero rápidamente pensé: '¿cómo voy a poder protegerlo? ¿Qué voy a hacer para protegerlo?'', relata David en su documental de Netflix. "Esa noche Brooklyn durmió junto a Victoria en la cama del hospital y ella me dijo: 'ven y apretujar contra nosotros’ y yo le contesté: De ninguna manera, dormiré con la cabeza sujetando la puerta porque tenía la paranoia de que alguien iba a robarlo'".

Sin embargo, el miedo de David Beckham lejos de ser imaginario se convirtió en real y el futbolista y su mujer comenzaron a recibir aterradoras amenazas de secuestro y eso fue muy duro para ellos, pues a eso se sumaban una serie de cánticos groseros por parte de los aficionados al fútbol que iban dirigidos directamente a Victoria y su familia. "Recibimos amenazas de secuestro desde que nació Brooklyn... y ni siquiera puedes explicar lo que se siente porque no podíamos escondernos" admite Victoria poniendo de manifiesto que eran uno de los matrimonios más famosos del mundo.

- Victoria Beckham recuerda su vida en España y la famosa polémica del ajo

- Las locuras por amor que David y Victoria Beckham hicieron para poder verse al principio de su relación

Y aunque tanto la diseñadora como el actual copropietario de Inter de Miami han intentado archivar este capítulo de su vida, recordarlo, irremediablemente, le produce escalofríos. "Todas estas son cosas regresan a mí y me resultan muy estresantes porque he bloqueado muchas de ellas de mi mente, y David también” señala la exSpice. "Pero ahora vuelven a mí. Imagínese tener un bebé y recibir amenazas de muerte. David tuvo que jugar, sabiendo que pasaba todo esto. Yo estaba sola, en un apartamento con un bebé. Así que no me quedaba más remedio que ir a los partidos con Brooklyn. El abuso al que fuimos sometidos es difícil de explicar” acaba diciendo Victoria dolida por rememorar esta difícil etapa de su vida.