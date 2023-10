Las claves del proceso judicial de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, que queda visto para sentencia

Un mes y una semana después del comienzo del proceso judicial que ha sentado en el banquillo a Arantxa Sánchez Vicario y a su expareja, Josep Santacana, acusados de un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible en el que se enfrentaban a una petición de cuatro años de prisión y al abono de una indemnización de 6,6 millones de euros por ocultar su patrimonio para eludir el pago de una millonaria deuda con el Banco de Luxemburgo, se ha celebrado la última sesión del pleito, que ha quedado visto para sentencia. Repasamos, punto por punto, las claves de esta causa, a la espera de una resolución final que llegará en unas semanas y una vez puesto el broche a los debates orales.

Entre risas y lágrimas: la unidad de Arantxa Sánchez Vicario y su familia tras años de desencuentros

El origen de los problemas de la extenista con el Fisco

Diez sesiones no consecutivas han conformado la vista oral de este procedimiento ante la titular del 25º Juzgado de lo Penal de Barcelona, un juicio que se ha celebrado más de tres décadas después desde que la que fuera la mejor tenista española de todos los tiempos tuviera sus primeros problemas con el Fisco y con el Banco de Luxemburgo, que se remontan a 1989. Fue desde aquel año, el mismo en que conquistó la cima de Roland Garros, y hasta 1993, cuando la exdeportista no pagó impuestos en nuestro país bajo el pretexto tener fijada su residencia en Andorra. Sin embargo, una inspección a la que fue sometida llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a avalar la actuación de la Agencia Tributaria.

En el registro de su domicilio, tras el que ella reclamó una significativa indemnización al considerar que iba en contra de sus derechos fundamentales que le fue rechazada, se determinó que su residencia era ficticia y fue el Banco de Luxemburgo quien pagó la deuda, un débito que Arantxa no correspondió. ¿El motivo? Según expresó, era su marido, el empresario Josep Santacana, quien se ocupaba de la gestión del patrimonio, más de 20 millones de euros que fueron ocultados, pues se fiaba de él por completo "y fue él quien lo organizó todo". Ahora, la entidad quiere recuperar la cantidad económica que abonó en 2009 o hacer pagar con cárcel dicha deuda.

Josep Santacana, ante el juez: 'En ningún momento me beneficié del patrimonio de mi esposa'

Desacreditada la versión de Josep Santacana

En este contexto, la extenista, quien dijo que se ha "dedicado a jugar al tenis y reconozco que me equivoqué, y estoy aquí por eso" y hace dos años ya se declaró culpable de los delitos que se le imputan con la intención de rebajar su condena, llegó a un acuerdo basado en el reconocimiento de los hechos, la asistencia a la investigación y saldó más de 1,8 millones de su deuda con el Banco de Luxemburgo, además de comprometerse a satisfacerla por completo. Pacto gracias al que consiguió la rebaja de la petición inicial de cuatro años de cárcel a la mitad, razón por la que no ingresará, ya que dos años es la pena límite para entrar y no tiene antecedentes. En el caso de Santacana, que manifestó, en contraposición al testimonio de Arantxa, que nunca evitó el pago de la deuda y que "en ningún momento" se benefició del patrimonio de su todavía mujer, las deliberaciones previas le señalan como "el cerebro" y responsable de "la participación más activa" de la falta, razón por la que la fiscalía mantiene la petición inicial de cuatro años de prisión; a lo que se añade que en ningún momento se ha declarado culpable.

Pese a que la fiscal considera que Arantxa "siguió las consignas de su marido", pues era él quien tenía más dominio del ámbito financiero, y ha puesto en valor su disposición de devolver la deuda al banco al tener suficiente patrimonio para hacer frente a ella, ambos deberán satisfacer de forma solidaria la cifra de 6,6 millones de euros a los que se suman los correspondientes intereses a la entidad. "Estoy cansado y con ganas de que termine todo esto", ha expresado Santacana, que no ha hecho uso de su derecho al último turno de palabra, a su salida del juzgado este jueves 19 de octubre, declaraciones en las que ha comentado que espera que la sentencia "sea favorable".

Las últimas palabras de sus respectivos abogados

El defensor de Santacana, Juan Segarra, ha agregado en actitud tranquila y orgulloso de su planteamiento que "la fiscal ha hecho su trabajo y la acusación del banco de Luxemburgo el suyo y ya preveíamos que iban a decir que Josep Santacana era el ideólogo de todo". "Pero hemos ido desgranando punto por punto los hechos y las acusaciones que nos han realizado y las hemos desmontado bastante bien", ha dicho, al tiempo que ha remarcado lo mucho que desgasta la incertidumbre en estos instantes: "Estamos convencidos realmente de que no hay delito. No solo de que no lo cometió Josep Santacana, sino de que tampoco lo cometió Arantxa", ha puntualizado el letrado, que siempre ha mantenido que su cliente se limitó a ejecutar órdenes.

"Hoy eran los informes finales y nosotros hemos seguido la línea expuesta. Defendemos la realidad y la verdad de las cosas y entendemos que el juicio ha acreditado todo esto. Ahora quedamos pendientes de sentencia", ha apuntado Borja Vives, abogado de Arantxa, al término de las vistas orales.

Arantxa Sánchez Vicario reaparece con sus hermanos y su madre tras el juicio con su marido

El Banco de Luxemburgo pide severidad en la pena para Santacana

La tercera parte en discordia, el Banco de Luxemburgo, que ya se había querellado contra el exmatrimonio tras una tentativa por cobrar la suma con la que avaló a Arantxa para pagar su multa de más de cinco millones de euros por el fraude a Hacienda sin éxito, ha solicitado a través de su letrado "una gran severidad en la pena" para el empresario. "El señor Santacana no se ha portado bien, la condena tiene que ser proporcional a la gravedad de los hechos", ha concluido tajante. Será en la resolución final, cuya fecha se desconoce, cuando quede solventado este controvertido y mediático proceso.

Quién es quién en la familia de Arantxa Sánchez Vicario