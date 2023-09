Josep Santacana, ante el juez: 'En ningún momento me beneficié del patrimonio de mi esposa'

Poco después de las nueve y media de la mañana ha dado comienzo la cuarta jornada del juicio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana en el juzgado de los Penal número 25 de Barcelona por presunto alzamiento de bienes. Después de que la deportista prestara declaración el primer día, ha sido el turno de Josep Santacana, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado Juan Segarra en presencia de su exmujer, de la que se separó en 2018. El empresario llegaba visiblemente nervioso a los juzgados, aunque manifestaba enfrentarse a esta comparecencia con tranquilidad.



Tanto a él como a su exmujer se les ha acusado de ocultar su patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo. Santacana en su declaración ha manifestado que es totalmente falso que él se negara a pagar esa deuda, en contraposición al testimonio de su exmujer que dijo que éste se opuso "Tuve siempre la voluntad de pagar la deuda", ha señalado y ha negado haberse beneficiado del patrimonio de su exmujer, a quien ha responsabilizado de la venta de sus inmuebles con el único fin de obtener liquidez para pagar su deuda con Hacienda de 5,2 millones de euros. Del mismo modo ha respondido a cuestiones como si hizo alguna gestión o asesoró a Sánchez Vicario con la finalidad de ocultar su patrimonio, y su respuesta ha sido concisa: "No, en ningún momento".

A lo largo del juicio ha quedado de manifiesto que Arantxa Sánchez Vicario solo tenía estudios de EGB mientras que Josep Santacana sí disponía de conocimientos financieros. "He estudiado Turismo, he tenido restaurantes, una cadena de centros deportivos y me dediqué a la construcción... Sí, tengo conocimientos financieros”. En cambio, a diferencia de lo que declaró la extenista, Santacana ha manifestado que él no era quien daba órdenes a los gestores y abogados encargados del patrimonio de Arantxa y ha asegurado que en las dos reuniones que hubo con el Banco de Luxemburgo, él actuó solo como acompañante y precisó que en la mayoría de esos encuentros se hablaba francés, idioma que habla Arantxa, pero él desconoce.

¿Había bienes para pagar dicha deuda? fue otra de las preguntas de la fiscalía, a lo que él respondió:"Si y no, el Banco quería liquidez, y en la primera reunión en 2010 se estaba intentando buscar. En la segunda reunión en 2012 Arantxa dijo que quería pagar, había una parte de liquidez, la casa de Andorra y se estaba preparando una demanda contra la familia, entonces se dijo que cualquier bien de esa demanda se pondría a su disposición, pero el Banco no aceptó, lo que quería eran los cinco millones y medio".

El exmarido de Sánchez Vicario ha explicado que el enfrentamiento de Arantxa con su familia se remonta a principios de 2009 cuando nació su primera hija. "Después de nacer nuestra primera hija, en febrero del 2009, Arantxa decidió que quería saber más sobre sus cosas, porque le contaban medias verdades. Le pidió a su padre y al señor Castellanos (abogado de la familia) que le dieran información. Ella tenía una hija y había cosas que no eran lógicas. El hermano de Arantxa quería un inmueble de S'Agaró, lo hipotecó y lo puso a nombre de Arantxa", ha explicado Santacana, que ha revelado cómo finalmente se hizo el traspaso de poderes. "Volvió a casa con el papel manuscrito y todas las escrituras. A los pocos días salió lo de Hacienda y fue cuando su padre le dijo que no había dinero".

Santacana expuso que "había que buscar una solución en un mes e intentar vender propiedades" porque en aquel momento tenían unos gastos mensuales de 50.000 euros y había que conseguir liquidez para sufragar los gastos del día a día.

Tras su declaración y la del resto de acusados a lo largo de estos cuatro días de juicio, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para Arantxa Sánchez Vicario de cuatro a dos años de prisión por confesión y reparación del daño, ya que ha reconocido la culpa, ha colaborado con la justicia y ha devuelto casi 1,9 millones al banco (1,874.408), mientras que en el caso de Josep Santacana le considera "autor y cooperador necesario de los hechos" y mantiene la petición de cuatro años de prisión.