Así es Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta de tan solo 23 años y descendiente de Torcuato Luca de Tena

Para algunos quizás sea demasiado prematuro y para otros simplemente un genio. Alfonso Goizueta Alfaro, descendiente del escritor y periodista Torcuato Luca de Tena ha logrado que la historia se repita y después de que su antepasado fuera condecorado con el Premio Planeta en 1961, ha sido él, quien a sus 23 años, se ha proclamado finalista de este prestigioso galardón con una novela sobre las dos caras de Alejandro Magno titulada con La sangre del padre, pero lo que muy pocos saben es que ya tiene cuatro libros en el mercado y que el primero de ellos, Limitando el poder 1871-1939, lo publicó con tan solo 17 años. Después llegaría Los últimos gobernantes de Castilla y Corazón de deidades en donde narra una historia del amor, la envidia y la soledad que forjaron a los dioses de la Grecia clásica.

Novela con seudónimo

Licenciado con honores en Historia y relaciones internacionales por el King's College de Londres, su nombre era hasta ahora prácticamente desconocido en el mundo literario no sólo por su juventud sino porque había decidido presentar su novela con el título El rey del este y el seudónimo Luis Parterrío, sin imaginar, que acabaría convirtiéndose en el flamante finalista del galardón más importante de la literatura española, haciéndose así con un premio de 200.000 euros y compartiendo protagonismo con la mismísima Sonsoles Ónega. quien se alzó como ganadora con su libro Las hijas de la criada.

El consejo de su abuelo

"Empezar una carrera literaria así es el mayor honor que en la vida me pudiera venir", ha indicado Alfonso Goizueta Alfaro al recoger su premio. "Empecé a escribir La sangre del padre en la pandemia, es mi novela de pandemia y me dio por escribir de Alejandro Magno. Recuerdo hablarlo con mi abuelo y decirle que quería escribir un cuento sobre Alejandro Magno y me respondió: 'Alejandro Magno no cabe en un cuento. Tendrás que escribir una novela'" ha explicado el joven madrileño sobre cómo surgió su obra.

Amante de los personajes clásicos, Alfonso ha relatado que tardó casi tres años en dar forma a esta novela, pues ya le había advertido su abuelo de que la vida del que fue uno de los mayores conquistadores de la historia no era algo banal.

“La novela cuenta la historia de Alejandro desde que es niño en Macedonia y cómo hace la gran gesta de la conquista de Persia y la fundación del helenismo. Más allá de las batallas, las intrigas y las aventuras, que las había y la novela derrocha intriga palaciega y política, lo que más me interesaba era la historia de este chico que tenía mi edad, 23 años, salió de Macedonia, su casa, su hogar, su padre, su madre, y se enfrentó al vasto vacío" ha explicado el propio Alfonso.

"A mí los momentos que me interesaban eran en los que igual tenía miedo, en los que igual dudaba, en los que igual se enamoraba... Esa enorme transición que tuvo. Y al final, aunque sea una novela histórica y de aventura y de viaje, también es una novela de un viaje iniciático. Al final, todos podemos vernos reflejados en este Alejandro porque detrás del mito esta novela busca al hombre. Partió de su casa buscándose a sí mismo y, en ese viaje, a veces se perdió, a veces se volvió a encontrar, pero en eso estamos todos, en un viaje a lo largo de la vida para tratar de descubrirnos a nosotros mismos", añadió el joven escritor.

Amante de la política

Pero no todo es historia y literatura en la vida de Goizueta, pues además de venerar a los personajes clásicos e investigar sobre sus vidas, a Alfonso también le interesa mucho la política. Es por ello por lo que participa regularmente en diversas publicaciones universitarias con artículos sobre la situación política española e internacional e incluso ha publicado varias tribunas en periódicos de tirada nacional.

Su propio podcast

Pero por si esto no fuera suficiente para su corta existencia, el madrileño también posee su propio podcast, La torre del faro, en el que habla junto a su amigo Nico Oriol sobre cultura, tecnología y política. Un proyecto que vio la luz en noviembre de 2021 y que cuenta ya con 82 episodios publicados.