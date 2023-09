Familiares y amigos de María Teresa Campos la despiden en un funeral repleto de rostros televisivos en Madrid

El día ha llegado. Este lunes 25 de septiembre la Parroquia Santa María de Caná, ubicada en Pozuelo de Alarcón, ha acogido el funeral madrileño de María Teresa Campos, donde decenas de familiares y amigos se han dado cita para despedir a la icónica presentadora. Dos semanas después de festejar la misa en su honor en la iglesia de San Pablo, en Málaga, la capital se ha vestido de luto para dar el último adiós a la matriarca del clan Campos en la ciudad que tantas alegrías le dio y donde residió gran parte de su trayectoria. Minutos antes de las 21:00 horas, momento de inicio del acto, multitudinario pero no tanto como el anterior, los alrededores del templo se han llenado de gente dispuesta a presentar sus condolencias a la familia.

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA GALERÍA COMPLETA DE ASISTENTES

Tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana en el palacio de la Moncloa, donde se ha producido un encuentro privado cuyo motivo se desconoce y tras el cual las hermanas Campos llevaban en sus manos un llamativo sobre blanco, las hijas de la periodista nacida en Tetuán han acudido a esta misa en su recuerdo. A ellas se han unido sus tres nietos, el marido de Carmen, José Carlos Bernal, y más personas que admiraban y querían a la comunicadora, entre quienes ha destacado la ausencia de Gustavo, chófer de María Teresa y una de sus personas de plena confianza, que está participando en la octava edición de GH VIP como concursante. "Como una persona fundamentalmente solidaria, muy generosa y que siempre le ha importado mucho la gente", así ha comentado José Carlos que recordará siempre a su suegra, a quien ha dedicado unas conmovedoras palabras.

VER GALERÍA

Mientras Carmen ha llegado en solitario, vestida de riguroso luto y cubriendo su mirada con grandes gafas de sol, su esposo ha entrado junto a la hija de la colaboradora, Carmen Rosa, que también se ha enfundado en un estilismo con el negro como absoluto protagonista, y su hijo José María ha hecho lo propio con su mujer. Especialmente nerviosa, la hermana de Terelu ha sido rodeada por los medios que aguardaban a las puertas del edificio, a quienes no ha querido ofrecer ningún tipo de declaración, pues considera que "no es el momento". Por su parte, la primogénita de la comunicadora ha accedido algo más tarde, ya caída la noche, al interior, en cuyo altar se ha instalado una foto de grandes dimensiones de María Teresa Campos y un centro de flores, al tiempo que trataba de abrirse paso evadiendo las preguntas de los profesionales allí presentes.

También de luto, pero sin tapar sus ojos, que ha clavado en el suelo, la exmujer de Alejandro Rubio se ha mostrado abatida y rota por el dolor, una imagen similar a la del funeral malagueño, donde tuvo un papel fundamental al pronunciar un sentido discurso al término del mismo. Su exesposo y la hija que tienen en común, Alejandra Rubio, han llegado juntos, vestidos de luto y con el semblante muy serio.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Este homenaje a María Teresa Campos, cuya vida se apagó a los 82 años el pasado 5 de septiembre, es un acto que, en palabras de Carmen Borrego, la familia ha organizado "con todo el cariño y, sobre todo, con todo el respeto": "Saber que ella no va a volver a estar me cuesta mucho", confesó hace escasos cuatro días la hija menor de la presentadora en Así es la vida, donde concedió una conmovedora entrevista en la que habló del dolor que siente al perder a su madre, a quien ha visto sufrir y desvanecerse "poco a poco". "A mi hermana y a mí nos ha sostenido el cariño, el respeto y ahora nos tenemos que sostener a nosotras, siempre hemos sido una familia unida y así seguirá siendo, cada una tenemos una forma de sentir y de vivir las cosas, pero a mí ahora mismo me hace mucho bien estar con mi hermana", reflexionó en el coloquio con Sandra Barneda.

VER GALERÍA

Al acto no han faltado compañeros de profesión de María Teresa y populares rostros del panorama social y televisivo. Es el caso de Isabel Rábago, que ha llegado junto a Kike Calleja y su mujer, Raquel Abad, que tienen un estrecho vínculo con el clan Campos. "Tú siempre, siempre estás. Sin pedir, ni esperar nada a cambio. Ahora nos toca a nosotros estar y no soltarte la mano. Te queremos, rubia", expresaba hace unos días la periodista y abogada de Ferrol en su perfil social, donde compartió una cariñosa imagen junto a su adorada Terelu.

VER GALERÍA

Otros asistentes al evento han sido el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, las ministras Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, el padre Ángel, la cantante Tamara, encargada de arrancar la ceremonia con una emotiva interpretación de un tema de Rocío Dúrcal, Raphael, el diseñador Eduardo Navarrete o Pilar y Mayte Valdelomar, íntimas amigas de la periodista. "Un día triste", ha dicho el modista, que no tuvo la fortuna de conocer a María Teresa, pero no ha dudado en apoyar a sus hijas, por quienes siente profunda adoración.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Han sido muchos los compañeros de Sálvame que han arropado a Terelu y Carmen en este día tan importante. Es el caso de Lydia Lozano, que ha acudido junto a Pilar Vidal, o Víctor Sandoval y María Patiño, que han entrado acompañados de la reportera Mayte Ametlla, Belén Esteban y su marido, Miguel Marcos, o Carlota Corredera. Otros rostros de la pequeña pantalla que han presenciado la misa han sido las presentadoras Concha Galán y Nieves Herrero, que han asistido juntas, del mismo modo que Rocío Carrasco y Miguel Poveda, Fidel Albiac y Lara Dibildos con su nueva pareja, Cándido Conde-Pumpido hijo. También han estado Makoke, María Baras, de Cheska, Cristina Cifuentes y el empresario Tomás Terry.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Con esta segunda ofrenda, que llega más de dos semanas después de la incineración de la comunicadora y del traslado de sus cenizas a "donde ella siempre ha querido estar", según sus hijas, que las llevaron a la Hermandad de la Paloma, donde también descansan los restos mortales de los hermanos y la madre de María Teresa, Terelu y Carmen cierran un mes marcado por el dolor. Ahora, tanto ellas como el resto de la familia encaran un nuevo capítulo de duelo en el que tendrán que aprender a convivir con la dolorosa ausencia de su madre y en el que su figura tendrá un imborrable lugar en cada paso que den. "Es nuestro referente y nuestro mayor patrimonio", recalcó Terelu, que se refirió a ella como "una luchadora en un mundo de hombres" en una intervención reciente en Y ahora Sonsoles.

Una nueva etapa en la que continuarán con el legado profesional que dejó la histórica presentadora y en el que sumarán nuevos retos frente a las cámaras. Tanto Carmen como su sobrina Alejandra han iniciado el curso incorporándose al equipo de Así es la vida, capitaneado por Sandra Barneda y César Muñoz y emitido justo antes de TardeAR. Por su parte, Terelu regresa a TVE dos años después de participar en MasterChef Celebrity y, según adelantó YoTele, también va a trabajar como colaboradora en La Plaza, programa a cargo de Jordi González, con quien coincidió a su paso por Mediaset. Será en octubre cuando la veamos junto a Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Víctor Sandoval en Sálvese quien pueda, el reality de Sálvame en Netflix que se ha rodado este verano en Latinoamérica y Estados Unidos.

La respuesta de Alejandra Rubio a las críticas por volver al trabajo dos días después de la muerte de su abuela

Las claves de la reaparición televisiva de Carmen Borrego: de su relación con Terelu a la polémica con Gustavo