Las claves de la reaparición televisiva de Carmen Borrego: de su relación con Terelu a la polémica con Gustavo

Dos semanas después de la muerte de María Teresa Campos, Carmen Borrego ha regresado a la televisión para hablar del complicado momento que atraviesa tras la muerte de su madre, pero también de su hermana Terelu y de Gustavo, el chofer de la desaparecida presentadora, que ahora está participando en Gran Hermano VIP, para sorpresa de las hermanas Campos.

Vestida completamente de negro y con semblante serio, Carmen reaparecía en el programa de Telecinco Así es la vida, en el que empezará a trabajar como tertuliana, y se fundía en un emotivo abrazo con su presentadora, Sandra Barneda. "No puedo, es muy difícil, muy pronto, es volver a Mediaset. Mi madre ha sido mucho, es ver las fotos…", ha confesado Carmen Borrego antes de romper a llorar y confesar que no había sido capaz de recorrer los pasillos de Telecinco y que había entrado en el plató por la puerta de atrás.

"No soy capaz de oírla porque, cuando ha pasado tan poco tiempo, una piensa que todavía está aquí. No soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello de lo que intento ir recuperándome" respondía tras preguntarse si había sido capaz de escuchar de nuevo la voz de su madre.: "Me cuesta dormir, me cuesta despertarme, el despertar es tomar conciencia de la realidad, de pensar que es un mal sueño” añadía la colaboradora.

Sin poder contener el llanto y enjugándose las lágrimas una y otra vez, Carmen no podía evitar recordar también la muerte de su padre, al que perdió con 17 años: "Perder a una madre es muy difícil. Yo perdí a mi padre con 17 años de una manera muy dura, pero estos días he llegado a pensar que quizás la muerte de mi padre fue mejor para mí porque no le vi sufrir. No estamos preparados para ver sufrir a nuestros padres, para ver cómo se van apagando poco a poco. He tenido una madre muy grande, que ha sido una abuela muy abuela, y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón".

La hija de María Teresa, que incluso logro emocionar a la propia Sandra Barneda con sus palabras declaraba ya algo más entera: “"Mi madre ha sido todo en mi vida, he sido feliz trabajando con ella, apoyándola y he pasado momentos malos, pero sí sé algo de esta profesión es por ella". "Será mi luz, mi referente profesional como madre y como persona" añadía Carmen tras ver una recopilación de momentos de la veterana periodista.

La relación actual con su hermana

Sin dejar de lado el recuerdo de su madre, Carmen también ha querido hablar de otro de los pilares fundamentales de su vida, su hermana Terelu. "Mi hermana siempre ha sido lo más importante en mi vida y ahora más que nunca, estar con ella me da paz es como si estuviera con mi madre, son muy parecidas, mi madre siempre ha sido muy protectora y mi hermana conmigo siempre lo ha sido, ahora más y tengo la necesidad de abrazarla, lo que no puedo hacer con mi madre, tengo la necesidad ahora de hacerlo con ella" declaraba la hija menor de María Teresa Campos.

Carmen, quien dejaba así claro la brillante relación que mantiene con su hermana, admitió que no le tocaba a ella ocupar el hueco dejado por su madre, sino a Terelu, tanto por su increíble profesionalidad como por ser la mayor. "La sustituta de María Teresa Campos, por ley, tiene que ser mi hermana, por los años de profesión debe ser ella, porque es la mayor tienes que ser tú… y tú te vas a convertir en la madre de todos".

La polémica participación de Gustavo en 'GH VIP'

Carmen, quien estos días ha estado asimilando la pérdida de su progenitora rodeada del cariño de los suyos e intentando desconectar de todo aquello que la pudiera hacer daño, no ha quiso pasar por alto un tema de rabiosa actualidad como ha sido la sorprendente entrada del chófer y hombre de confianza de su madre en Gran Hermano VIP, quien nada más entrar en el reality hacía mención a llamada realizada por las hermanas Campos, que ambas desmintieron en un primer momento, al menos de la forma en la que la contó el conductor.

"Es cierto que existe una llamada", afirma Carmen antes de contar a cómo y cuándo se enteraron de la entrada de Gustavo en el reality, algo que tal y como ha dicho sospechaban desde hace tiempo. "No nos sorprendió porque lo sospechábamos de antes, habíamos hablado de la posibilidad de que esto ocurriera. Sorprenderte siempre te sorprende, pero nunca le hemos dicho nada malo a Gustavo. La conversación se produce después del funeral de mi madre y nosotras no estamos para hablar de esas cosas, por cómo estamos" señala la colaboradora. "En ningún momento le dijimos que no entrara ni le hicimos ningún feo, aunque en ese momento no estábamos para tener esa conversación", añade.

Después de aquella llamada, Carmen vuelve a ponerse en contacto con él para gestionar unas cosas pendientes de su madre y tal y como asegura la hija de María Teresa le dice que "entre tranquilo". "En ningún momento esa llamada es para desearle buena suerte, que no quiere decir que no se la desee, pero en ese momento no era la intención" confiesa Borrego. "Él ha sentido nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro amor en todo el proceso de lo que ha ocurrido, y lo hemos hecho de corazón porque así le hubiera gustado a mi madre", zanjaba Carmen con el objetivo de poner fin así a todo tipo de especulaciones.