Ya hay fecha para el funeral de María Teresa Campos en Madrid. Será el próximo lunes, 25 de septiembre, a las 21:00 horas en la Parroquia Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón. Así lo confirmó Carmen Borrego en el programa Así es la vida, de Telecinco. "Bueno, los compañeros imagino que estaréis. No quiero hacer para que no nos pase como en la boda de Lolita, de verdad. Es el funeral de mi madre y lo haremos con todo el cariño y, sobre todo, con todo el respeto", anunció la hija pequeña de la inolvidable presentadora.

Esta misa se celebrará tras el multitudinario funeral celebrado en la iglesia de San Pablo, de Málaga, el pasado 11 de septiembre. Aquel día, Terelu Campos pronunció un emotivo discurso en recuerdo de su querida madre. Además, Carmen Almoguera, por su parte, protagonizó otro emocionante momento recordando cómo era su relación con su 'abu'. Horas antes de este sentido homenaje, las hermanas Campos depositaron las cenizas de su madre en un columbario de la Hermandad de la Paloma, una de las más cofradías más conocidas de la Semana Santa malagueña, cumpliendo así con su última voluntad.

Además de confirmar la fecha, Carmen concedió una sincera entrevista a Sandra Barneda. "Saber que ella no va a volver a estar me cuesta mucho", confesó. "Perder a una madre es muy difícil. Yo perdí a mi padre con 17 años de una manera muy dura, pero estos días he llegado a pensar que quizás la muerte de mi padre fue mejor para mí porque no le vi sufrir. No estamos preparados para ver sufrir a nuestros padres, para ver cómo se van apagando poco a poco. He tenido una madre muy grande, que ha sido una abuela muy abuela, y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón", añadió.

Sin su madre, Carmen se siente todavía más unida a su hermana. "Es lo más importante en mi vida. Siempre lo ha sido y ahora más que nunca. Estar con ella me da paz, es como si estuviera con mi madre, son muy parecidas y tengo la necesidad de abrazarla", explicó. En estos momentos tan tristes, las dos están sufriendo y "con una mirada no tenemos que decirnos nada". "La palabra huérfana es una palabra fea, pero sentirte así es como estar al borde del precipicio, por arriba no hay nada, hay que acostumbrarse a eso y lo vamos a pasar mal", reconoció.

Carmen espera que Terelu llene el vacío que su madre ha dejado en el mundo de la comunicación. "Es de ley que sea ella y estaré orgullosa porque estoy convencida de que lo hará como nadie. Es de ley que la sucesora profesional de mi madre sea Terelu, profesionalmente es la que más se ha acercado. No tengo la menor duda de que es ella, pero que tenga cuidado con su hija porque Alejandra está subiendo mucho y cuidado que la puede adelantar porque es muy joven y le quedan muchas cosas por hacer", dijo.

Por último, la colaboradora reveló que su hermana y ella tienen pendiente una de las tareas más duras cuando pierdes a un familiar: abrir su armario. "Ese momento no ha llegado... ese momento tiene que llegar... No hemos tenido tiempo porque no hemos parado. No sé cómo lo voy a afrontar. Pensar que tengo que ir a su casa... ¡Qué difícil! A mi hermana y a mí nos ha sostenido el cariño, el respeto y ahora nos tenemos que sostener a nosotras, siempre hemos sido una familia unida y seguirá siendo, cada una tenemos una forma de sentir y de vivir las cosas, pero a mí ahora mismo me hace mucho bien estar con mi hermana".