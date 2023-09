Jesús Yanes nos muestra su espectacular exposición de joyas 'Arte de amar' y comparte con nosotros curiosidades de la prestigiosa firma

A sus 90 años, Jesús Yanes conserva intacta en su mirada la ilusión y la pasión por la joyería que heredó de sus antepasados. El actual presidente de honor de la respetada y prestigiosa compañía española (referencia en el mundo de la alta joyería por su exclusivo diseño) habla con entusiasmo de su valiosa colección 'Arte de amar', compuesta por 18 piezas artísticas exclusivas que ha realizado él mismo, después de inspirarse en el libro bíblico el Cantar de los Cantares y en el Arsamandi de Ovidio. Con la elegancia y el savoir faire propios de los grandes joyeros, Jesús Yanes, acompañado por dos de sus cinco hijos, Juan y Luis Yanes, nos abre las puertas de su emblemática tienda de la calle Goya y además, las de su propia vivienda situada también en la castiza avenida.

El maestro joyero ha inaugurado su exposición 'Arte de amar', una preciada colección, valorada en 4 millones de euros, que podrá contemplarse desde el 11 hasta el 17 de septiembre en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y que es el resultado de un exhaustivo y delicado trabajo, para el que el prestigioso y veterano orfebre ha destinado siete años de su vida. La inauguración del pasado martes, 12 de septiembre, ha sido un evento familiar que ha contado con grandes amigos de la firma que no han querido perderse un día tan importante para todos ellos.

- Gracias por abrinos las puertas de la casa Yanes, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando visitemos la exposición 'Arte de amar'?

- Todo lo que se podrá ver está fundado en cuatro capítulos: en el amor divino, ahí tocamos el origen del mundo, el bien y el mal. Otro es el amor humano, ahí podemos hablar de una diadema que para nosotros es sublime, que la hicieron mis hijos, pero que la dirigió Manuela, mi esposa, a la que me gustaría que conozcáis porque es un dechado de virtudes. (...) También mostramos la diversidad del amor y la diversidad sexual.

Escultura 'Creced y Multiplicaos' de la colección 'Arte de amar', de Yanes

- Usted siempre habla del respeto por el amor que le inculcó su padre, Esteban Yanes.

Yo nazco en el año 1933, mi padre muere en 1997 y luego mueren mis tíos, pero todos ellos construyeron las bases desde el respeto a la fe cristiana, respeto también lógicamente por el amor o el respeto al cliente. Cuando hace 20 años, Manuela y yo cedemos la empresa, repartimos la empresa a nuestros hijos, les pasamos estos cimientos. Y partiendo de esto pensé, ¿qué puedo aportar yo más allá de esto? Yo tengo la suerte de tener un gran amigo, Luis María Anson, le sigo teniendo admiración y respeto desde que en el año 1982 le conocí, y a él le pido opinión y consejo.

- Yanes siempre ha mantenido una estrecha relación con la monarquía española, ¿no es así?

Siempre hemos tenido una bonita relación con doña Sofía (te estoy hablando de finales de los 70 y en la década de los 80) porque teníamos el privilegio de que nos entregaran las joyas a través de las secretarias de Su Majestad, para repararlas. En una ocasión le mandamos un detallito a doña Sofía que era una inicial de porcelana con un biselito de oro y para mi sorpresa, meses después, vi a doña Sofía con nuestra inicial, lo que me hizo mucha ilusión. (...) Una cosa tan simple, que hizo que no diéramos a basto en fabricar porque semanalmente salían 1.000 piezas todas las semanas. En Italia se vendieron 200.000 y en España fue el 'boom'. (...) Doña Letizia tiene todo nuestro respeto, don Felipe, igual.

Detalle del tipo de inicial en porcelana que posee doña Sofía

(Juan Yanes): Nuestra relación con la Corona ha sido muy fluida desde la década de los 80 y hemos sentido el calor y el apoyo tanto de don Juan Carlos y de doña Sofía como de los actuales Reyes porque ellos tratan de apoyar a la industria y el arte de España en todas sus facetas, y la joyería no es algo ajeno, sino que también lo apoyan.

- ¿Cómo definiríais el estilo de doña Letizia?

(Luis Yanes): Nosotros tenemos mucha admiración por doña Letizia y en ese sentido intentamos inspirar nuestros diseños en una pieza muy, muy exclusiva que se asemeje a su estilo, de hecho hay unos pendientes, de estilo Isabelino, para que se complemente con su estilo tan refinado y elegante. (...) Algunos de los pendientes que tiene ella, para Yanes son modelos muy especiales y cuando fabricamos para ella es un modelo único y exclusivo. Si hacemos ese pendiente, el siguiente no va a ser igual, para que ella tenga una joya de Reina, que solo pueda tener ella.

La Reina con unos pendientes de Yanes

(Juan Yanes): Muchas de las piezas que luce tienen nuestra firma. Le favorecen mucho los pendientes largos, los colores, el estilo moderno... Ella es una persona cercana y encantadora.

- ¿Qué grandes personalidades del mundo de la cultura han pasado por Yanes?

Mi padre tenía una gran amistad con Balenciaga. Mis padres nos llevaban de vacaciones a San Sebastián, y una frase que siempre recordaré que me decía mi padre es que andando por la playa Balenciaga y él, este le decía: 'Mira, Yanes, tanto para ti como para mi lo importante es la puntada. (...) Y personas de mucho respeto para mí, Lina Morgan o Pilar Miró... quien me mandó unas cartas muy bonitas antes de su muerte.

(Luis Yanes): Nuestro padre siempre nos ha transmitido que una joyería es como un gran confesionario, es decir, tu mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda, fruto de eso es que puede venir un señor a comprarte un collar y al día siguiente venir con una persona acompañado y comprarte el mismo collar y tú no tienes que conocer al 'señor López' o al que sea ¿no? Entonces por parte de Yanes siempre ha sido un confesionario y consideramos que eso es un valor añadido, el no compartir la identidad de ninguno de nuestros clientes.

(Juan Yanes): De todas formas, por darte algún nombre y que no te vayas de vacío, te diré que han pasado personas como Julio Iglesias, hay muchos nombres...

- ¿Un diamante es el mejor amigo de una mujer como cantaba Marilyn Monroe en 1953?

(Luis Yanes): El diamante es la piedra preciosa por excelencia, y cuando se le talla de la forma brillante que es la que más brilla, pues nos transmite luz, nos transmite lujo, nos transmite belleza, la belleza que se intenta parecer a una mujer y que la complementa con su brillo, con su luz, entonces eso hace que sean almas parecidas o gemelas.

Diadema de la exposición 'Arte de amar', de Yanes

- ¿Qué le gustaría que le pasara a Yanes dentro de 20 años después de haberlo conseguido todo en la alta joyería?

Me gustaría ver a mi sexta generación.

- Ya para finalizar, y como curiosidad, luce usted un pin del Real Madrid en su solapa...

Yo soy del Real Madrid, siempre, como lo era mi padre. (...) Es mi equipo y el de todos mis hijos aunque entre mis nietos hay de todo. Esta insignia es la de diamantes, me gusta porque la hemos fabricado en casa y tengo otra que es una auténtica joya y me la pongo en otros trajes. (Risas)