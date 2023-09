Miguel Bosé cancela a última hora su asistencia a 'El Hormiguero' por motivos de salud

Miguel Bosé se encuentra en España presentando su documental Bosé, renacido. El cantante estuvo este martes en el FesTVal de Vitoria y se esperaba que hoy se sentase frente a Pablo Motos en El Hormiguero. Sin embargo, el programa ha comenzado con el inesperado anuncio del presentador informando que el invitado de esta noche había comunicado que se encontraba enfermo.

"Se encontraba bastante fastidiado", ha asegurado el conductor del programa comprensivo y también ha trasladado la intención de Bosé de acudir tan pronto se recupere y "darlo todo". Según el diario Marca, la causa de su malestar es un cuadro vírico estomacal y ya en el festival de Vitoria aseguraba sentirse enfermo. Ante este imprevisto de última hora, el programa ha recibido a Carlos Latre que, haciendo gala de su inconfundible talento y humor ha comenzado el programa imitando al cantante.

Por el momento, Miguel Bosé no ha dado detalles sobre el percance de salud que le ha obligado a hacer un paréntesis en la promoción de su documental. "Era importante hacer este documental, porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa y eso significa resolver cosas, quedar en paz. Es un ejercicio de catarsis", explicaba durante la presentación. Miguel ha convertido este proyecto en su 'gran confesión' y ha decidido "sanar" aquellas heridas que no le dejaban continuar avanzando en su vida y para ello ha decidido "deconstruirse", porque "tenía mucho espacio ocupado, mucho peso del pasado y no podía seguir adelante".

Es la primera vez que el intérprete de Bandido viaja a España desde el robo que sufrió en su casa de México mientras se encontraba con sus hijos. Sobre este asunto solo ha querido dejar claro que no tiene pensado abandonar el país azteca, tal y como ya apuntó cuando informó a sus seguidores del suceso.