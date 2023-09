Las pistas que Zendaya y el productor Sam Levinson han dado sobre los nuevos capítulos de 'Euphoria'

Euphoria se convirtió desde su lanzamiento, en 2019, en una de las series insignia de HBO Max y en un auténtico fenómeno mundial. En las dos primeras temporadas, la ficción ha explorado de una manera audaz y visualmente impactante la vida de un grupo de adolescentes que enfrentan desafíos emocionales, sociales y personales, abordando temas como la adicción, la identidad, la sexualidad y la relación con las redes sociales, haciendo un retrato crudo y honesto de la juventud contemporánea y de la complejidad de la adolescencia en la era moderna. El telón de la tercera temporada empieza a levantarse y su productor Sam Levinson y su protagonista, Zendaya, han dejado algunas pistas sobre lo que podemos esperar en esta nueva etapa.

Cabe recordar que la tercera temporada de Euphoria se ha postergado por diferentes motivos como la huelga de guionistas y actores de Hollywood y por el repentino fallecimiento de Angus Cloud, uno de sus protagonistas. Por el momento, no hay fecha de inicio prevista para la producción, ni mucho menos para el estreno, pero, para hacer la espera más llevadera, sí se han revelado algunos detalles que han conseguido generar aún más expectativas en sus seguidores.

La serie se adentrará en terrenos más oscuros y será planteada como un "film noir" (cine negro), según ha explicado su creador en una entrevista a Zendaya para la versión americana de la revista ELLE, se trata de un género cinematográfico que se caracteriza por el uso de sombras y un estilo visual claroscuro muy llamativo que ayuda a crear dramatismo en cada escena.

Euphoria, que nunca ha eludido los aspectos más oscuros de la vida adolescente, seguirá girando en torno a Rue Bennett, personaje interpretado por Zendaya, que, tras el calvario sufrido por sus adicciones en la segunda temporada, en estos nuevos capítulos explorará "lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”, ha afirmado Sam Levinson.

Esto sugiere una inmersión más profunda en la psique de los personajes, especialmente en el de Rue. Zendaya, que también es productora de la serie, ha sabido interpretar a la perfección este complejo papel, un trabajo que le ha valido alzarse con dos premios Emmy, además de lograr el mayor de los reconocimientos: el cariño y admiración del público. Levinson ha dicho sobre la estrella de El gran showman que "es la persona más competitiva que conozco, en el buen sentido. Está en constante crecimiento como artista y siempre busca retos. Nunca se conforma".

Por su parte, la protagonista de Spider-Man: No Way Home ha asegurado que le atraen los papeles desafiantes puesto que siente que, a sus casi 27 años, no podrá interpretar siempre a la Rue de los años de secundaria. Está ilusionada con el nuevo rumbo que emprende en la ficción ya que "desde la perspectiva del personaje, quiero encontrar cosas que me impulsen", ha declarado en la citada entrevista. Añadiendo además que "a medida que me hago mayor, ya sabes, no puedo interpretar a un adolescente el resto de mi vida".

Para poder llevar acabo esa evolución y madurez de los personajes, la serie dará un salto de unos cinco años en el tiempo hacia el futuro, según desvelaba la diseñadora de vestuario Heidi Bivens en una entrevista con Vogue. El elenco ya no tendrá que recorrer más los pasillos del East Highland y tendrán la oportunidad de profundizar en sentimientos y dilemas morales más adultos.

En este sentido, Zendaya revelaba a The Hollywood Reporter algunos detalles sobre lo que le gustaría que les sucediese a los protagonistas de la serie en la tercera temporada: "Creo que será emocionante explorar a los personajes fuera del instituto", apuntaba. "Quiero ver cómo es Rue en su viaje hacia la sobriedad, lo caótico que puede parecer. Pero también con todos los personajes, en el sentido de que están intentando averiguar qué hacer con sus vidas cuando acabe el instituto y qué tipo de personas quieren ser", explicaba.

Poco más se sabe sobre esta tercera entrega, y, al parecer, habrá que esperar hasta 2025 para poder ver el resultado y salir de dudas. Lo que sí se conoce es que contará con las bajas de Barbie Ferreira, que interpretaba a Kat, por diferencias creativas, y del fallecido Angus Cloud, que se metía en la piel del Fezco, quien será recordado en la serie. Por lo demás, se espera que el grueso del elenco formado por Hunter Schaffer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Dominic Finke, Jacob Elordi, Storm Reid y Nina King, entre otros, regresen junto a Zendaya en los nuevos episodios.