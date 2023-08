Zendaya habla como nunca acerca de su relación con Tom Holland

En los últimos años, Zendaya se ha convertido en una de las estrellas preferidas de la generación Z gracias, en gran parte, a su papel como Rue en la serie Euphoria, el cual le ha valido numerosas alabanzas, premios y prestigio, pero también una sobreexposición a la que no estaba acostumbrada. A este éxito se le suma el de su personaje en la taquillera saga de Spiderman, en la que interpreta a MJ, una de las protagonistas e interés amoroso del superhéroe, interpretado por Tom Holland. Por todos es sabido que en 2021 la química traspasó, como ocurre en numerosas ocasiones, la pantalla, y ahora los actores conforman una mediática y queridísima pareja que genera un gran interés entre los fans. En su última entrevista, Zendaya ha hablado de lo que supone vivir una relación de esta magnitud frente al ojo público.

Desde que comenzaron a sonar los rumores acerca de un posible romance entre ellos, tanto Zendaya como Tom han intentado llevarlo con discreción y naturalidad, sin confirmar nada ni dar declaraciones a la prensa pero sin ocultarse. Sin embargo, en los últimos meses sí que se han abierto en diferentes entrevistas para hablar -de manera más o menos directa- el uno del otro. La última ha sido la actriz, quien se ha sincerado como nunca en una entrevista con la revista ELLE USA.

En cuanto a lo que supone la fama, ha admitido que notó un cambio radical después de que se estrenaran tanto la última temporada de Euphoria como la última película de Spiderman, hasta el punto de que casi no salía de casa ni quedaba con nadie por no estropearles el plan.

Al preguntarle directamente acerca de su relación, ha dicho: "Acepto que hay partes de mi vida que van a ser públicas. No puedo no ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que quiero. Pero también tengo el control sobre las cosas que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas pero también de no tener miedo de existir. No te puedes esconder, y eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy gestionando más que nunca", ha explicado.

Las palabras de su novio

Por su parte, Tom explicó hace unos meses que no cree que le deban explicaciones sobre su relación a los fans, por mucho que estos se lo exijan: "Nuestra relación es algo con lo que somos increíblemente protectores y queremos mantener tan sagrado como se pueda. Es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras" dijo en The Hollywood Reporter.