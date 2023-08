Cristina Pedroche y el enredo con el supuesto padrino de su hija

Cristina Pedroche y Miki Nadal siempre han sido uña y carne. El presentador de Zapeando fue uno de los primeros en acercarse al hospital para conocer a la hija de la presentadora de Antena 3 y el chef David Muñoz. "Están tranquilitos, muy guapos y muy felices, como tienen que estar", señalaban tras darles la enhorabuena a los padres primerizos y confesar que la niña "es muy guapa, con esos padres..."

A raíz del nacimiento de Laia, como así ha llamado la influencer a su hija, ha habido cierta confusión sobre quién será el padrino de la pequeña. Miki Nadal ha querido aclarar este aspecto y ha señalado que aunque Cristina sea la madina de su hija él no tiene noticias de que vaya a serlo. "A mí no me han dicho nada. Esto no es un favor, yo te dejo mi apartamento y tú el tuyo. Vamos a seguir siendo amigos igual", señalaba. La confusión podría haber surgido porque Cristina Pedroche es la madrina de su hija Galatea, nacida de su relación con Helena Aldea y que fue bautizada en abril, por lo que tal vez algunos habrían sobreentendido que sería recíproco. Los felices papás se conocieron gracias a Cristina Pedroche, que actuó de celestina con la pareja. "Gracias a ella conocí al mejor compañero que podía imaginar, al que admiro y quiero. Mi suerte, Miki Nadal. En unos meses llegará una pequeña y caprichosa camaleónica... y ya sabéis quien será la madrina", contaba Helena Aldea antes de ser mamá.

El humorista y su pareja dieron la bienvenida a su hija en octubre del pasado año. Galatea y Laia se se llevarán muy poco tiempo de diferencia. "Se llevan exactamente 9 meses, la mía el 14 de octubre y la suya el 14 de julio. Nueve meses exactos, el día que nació mi hija ella se animó a tener la suya", bromeó el cómico, que es padre de otra hija Carmen, de siete años, nacida de la relación con su ex Carola Escámez, quien a su vez ha sido madre de nuevo.

Cristina Pedroche pudo presumir de un embarazo envidiable, sin embargo las primeras semanas como madre no están siendo fáciles. La esposa de David Muñoz confesaba cómo se encontraba un mes después de dar a luz a su hija. "Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso", se sinceraba." No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar “estable”. La niña es buenísima y casi ni llora pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué".

La presentadora señalaba que no salía casi de casa porque le daba "pánico". "Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…", enumeró. "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", decía. Pedroche ha recurrido a una psicóloga perinatal para sentirse mejor y ha retomado su rutina de ejercicios porque "voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo".