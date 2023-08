Dakota Johnson cuenta cómo nació su amistad con Riley Keough: 'Fue como encontrar un alma gemela'

Su nombre no hace más que copar titulares este mes de agosto, cuando, tras una sonada disputa legal con su abuela materna, ha logrado convertirse en propietaria única de Graceland y de las acciones de Elvis Presley Enterprises. Riley Keough, hija de la difunta Lisa Marie Presley, ha sido noticia en los últimos días por hablar sin filtros sobre las diferencias que ha tenido con Priscilla Presley para hacerse con el control de la herencia de la malograda cantante. Ahora, la intérprete, de 34 años, vuelve a ser protagonista, pero de la encantadora historia de amistad que le une a Dakota Johnson desde hace años, quien ha revelado sorprendentes detalles de su bonito vínculo.

La estrecha y sólida relación que tienen Riley Keough y Dakota Johnson va mucho allá de su popular linaje y nació hace cerca de dos décadas de la forma más natural y adolescente posible. Los caminos de la hija de Melanie Griffith y la nieta de Elvis Presley se cruzaron cuando ambas, que comparten año de nacimiento, 1989, tenían solo 16 años. Las dos jóvenes se conocieron en un estacionamiento de In-N-Out, una conocida cadena de restaurantes de comida rápida ubicada en la osta oeste. Aquel primer encuentro fue para ambas muy revelador y significativo, hasta el punto de que Dakota asegura que "fue como encontrar un alma gemela": "Cuando la conocí sentí algo tan imposible de expresar, crecer en una familia famosa. Había esta solidaridad. Comprensión", ha contado en declaraciones a Vanity Fair, revista de la que Keough es portada en su última edición.

La sintonía entre ambas, que tenían realidades similares y vivían paralelamente la persecución de los paparazzi, fue total y brotó casi por arte de magia, una conexión inexplicable que les unió para siempre. Desde ese instante, comenzaron a pasar tiempo la una en casa de la otra, con sus respectivas madres, compartiendo aficiones y planes. "Simplemente fumábamos cigarrillos con nuestras madres”, ha rememorado la protagonista de Cincuenta sombras de Grey, que ha hablado de las charlas que tenían sus progenitoras, que también forjaron un estrecho vínculo. "Correr por Los Ángeles, compartir ropa, oler a Nag Champa", ha agregado, al tiempo que ha recordado otras actividades que disfrutaban juntas, como las noches de pijamas, los festivales a los que asistían o la girlband que formaron, pues eran unas apasionadas de la música.

Dakota ha hecho mención a esa banda que crearon con 19 años y a la que bautizaron como Folky Porn, un proyecto musical con el que hicieron distintas composiciones en las calles de Nueva York con la colaboración de Alexander Bauer, hermano mayor de la actriz, e incluso grabaciones en Photo Booth: "Miles y miles de tomas", ha contado, mencionando como referentes de ambas a los iconos de la música country Hank Williams y John Prine. En ese contexto, ha recordado con cariño algunas anécdotas como el día que ambas se tiñieron el cabello de rubio.

Estas revelaciones de Dakota llegan en un momento muy dulce para su íntima amiga, que no hace más que encadenar éxitos a raíz de su papel protagónico en Daisy Jones & The Six, la adaptación de la novela superventas de Taylor Jenkins Reid que relata la vida de una vocalista con una interesante vida artística y sentimental. Esa serie, en la que comparte elenco con su marido, Ben Smith-Petersen, y que le ha valido una nominación al Emmy en la categoría de actriz principal y muchas alegrías, guarda semejanzas con su pasado artístico junto a la hija de Griffith. Precisamente a raíz de las palabras de Dakota ha sido preguntada por con qué banda preferiría ofrecer conciertos en la actualidad, si con la que en su día fue real o con la ficticia: "No me hagas ese tipo de preguntas", ha bromeado: "Es muy controvertido, pero preferiría ir de gira con Folky Porn", ha terminado confesando.

