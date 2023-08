Riley Keough tiende puentes de paz con su abuela Priscilla tras ser nombrada propietaria oficial de Graceland

Tras la inesperada muerte de Lisa Marie Presley a los 54 años, su madre Priscilla (78) y su hija Riley Keough (34) se enzarzaron en una disputa legal para hacerse con el control de la herencia de la malograda cantante. Tras varios meses de desencuentros, abuela y nieta llegaron a un acuerdo con el que pusieron punto y final a sus desavenencias. Desde este mes de agosto, la actriz es la única propietaria de Graceland, así como de las acciones de Elvis Presley Enterprises, puesto que también se ocupa de la parte que corresponde a sus hermanas mellizas Harper y Finley Lockwood de 14 años.

En una entrevista con la versión estadounidense de Vanity Fair, la intérprete no ha dudado en hablar claro y tendido de las diferencias que ha tenido con su abuela en los últimos tiempos por asuntos económicos. Riley sabe perfectamente que su familia no es nada típica y que además del cariño que les une sobre la mesa también hay numerosos intereses. Aunque el dinero y las propiedades hicieron temblar los cimientos de su relación, por fortuna, todo ha llegado a buen puerto. “Hubo un poco de revuelo, pero las cosas con la abuela van a ser como antes, más felices”.

Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, echa de menos a su madre y su hermano en su mejor momento profesional

De la misma manera, la artista ha pedido respeto para Priscilla, ya que piensa que no ha tenido una vida nada sencilla y que todo lo que hace es para preservar el legado que con trabajo y esfuerzo forjó su marido y que con tanto mimo cuidó su primogénita. “Cuando se sugieren ciertas cosas en la prensa sobre mi abuela me entristece porque, al final, todo lo que ella quiere es proteger y amar todo lo relacionado con la familia Presley”.

Cabe recordar que la protagonista de Daisy Jones and the Six ha pagado a la viuda del intérprete de Love Me Tender un millón de dólares para ser la única fideicomisaria de los bienes de su progenitora además de otros 400.000 por los gastos ocasionados durante el proceso legal.

Esto es lo que opina la nieta de Elvis Presley sobre la interpretación que hace Austin Butler de su abuelo

La infancia de Riley Keough en Graceland

Graceland es un templo de peregrinaje para los admiradores de Elvis Presley. Sin embargo, para Riley esta mansión es el telón de fondo de gran parte de su infancia. Aunque la actriz solo conoce al Rey del Rock por leyendas populares, ya que un infarto le arrebató la vida mucho antes de ella nacer, las habitaciones de esta casa albergan las raíces de sus orígenes y el jardín los féretros del cantante, su madre y su hermano Benjamin que se suicidó a los 27 años. “Nos escondíamos arriba mientras los turistas paseaban por allí”, ha explicado haciendo referencia a la segunda planta a la que los visitantes no tenían acceso. “Era divertido, la seguridad nos traía perritos calientes y galletas”.

Así es Graceland, la mítica mansión de Elvis Presley donde será enterrada su hija Lisa Marie