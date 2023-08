Descubre a Tom Ackerley, el discreto marido de Margot Robbie que coproduce 'Barbie' y salió en 'Harry Potter'

Si hay un nombre que suena con fuerza en la industria del cine este verano ese es el de Margot Robbie. Su papel en la película Barbie, que llegaba a la gran pantalla a finales de julio para convertirse en un auténtico fenómeno de masas, la ha consagrado como la actriz del momento. Pero la bellísima joven original de Dalby, Australia, no es la única que está acaparando miradas con su incontestable talento interpretativo y arrolladora personalidad. Su marido, Tom Ackerley, es también protagonista del lanzamiento audiovisual del año tras los focos y una de las figuras que más atención está copando por su papel de coproductor de la exitosa cinta de la muñeca más famosa de Mattel, su carácter discreto y su sorprendente trayectoria profesional.

Si el reciente estreno de Barbie ha hecho que la fulgurante carrera de Robbie se posione en su punto más álgido y se consagre como una de las reinas de la meca del cine, para Ackerley esta oportunidad también ha sido un auténtico regalo. El británico, que comparte año de nacimiento con su esposa, 1990, así como su pasión por la lectura y el cine, se enamoró perdidamente de la australiana en el set de Suite Francaise, donde forjaron una amistad "durante bastante tiempo", tal y como confesó la actriz en 2016 a Vogue. Su relación terminó en romance y ese mismo año la feliz y hérmetica pareja selló su amor ante el altar en una ceremonia secreta. Desde entonces, su historia ha ido viento en popa, hasta el punto de que marido y mujer se convirtieron en socios de una empresa que tienen en común junto a dos amigos, Sophia Kerr y Josey McNamara. Precisamente esa compañía, LuckyChap Entertainment, es la productora de Barbie, una obra de la que se sienten muy orgullosos y que demuestra la gran sintonía de la que gozan en todos los aspectos.

Pero, más allá de las escasas pinceladas de su vida privada que el matrimonio ha dado a lo largo del tiempo y de ser el pilar inquebrantable de su esposa, la trayectoria profesional de Ackerley habla por sí sola. El reputado productor, que se ha lanzado a posar por primera vez junto a Robbie en una alfombra roja este mismo año con motivo de la premiere mundial de Barbie, cuenta a sus espaldas con importantes logros ligados al mundo del séptimo arte.

El debut de Ackerley como intérprete se produjo cuando tenía tan solo 11 años. Por aquel entonces era un niño con grandes sueños y aspiraciones y un amante del cine que buscaba descubrir su verdadera vocación. Aunque finalmente encarnar a personajes en la ficción no terminó siéndolo, vivió su primera experiencia frente a las cámaras de la mano de una de las sagas más populares de Hollywood: Harry Potter. Su rostro formó parte del elenco de las tres primeras entregas de la franquicia, aunque pasó muy desapercibido, pues tenía un rol secundario como alumno de Slytherin, una de las cuatro casas del Colegio Hogwarts.

Robbie, que es gran fan de las cintas basadas en las novelas homónimas de J. K. Rowling, contó una anécdota relacionada con el papel de su marido en Harry Potter durante una entrevista en el programa The Graham Norton Show. "Cuando me lo dijo, pensé: 'Si me lo hubieras dicho antes, me hubiera casado contigo rápidamente”, expresó con gran sentido del humor, al tiempo que reveló que fue él quien le habló de sus intervenciones, que eran desconocidas para ella. Ese papel estelar se quedó en eso, pues Ackerley no quiso seguir con su carrera actoral y llegó a desvincularse de la industria durante una larga temporada.

No fue hasta 2011 cuando el de Surrey volvió a su actual sector para participar en la serie dramática The Hour, un formato de la BBC, aunque lo hizo de un modo muy diferente. Su regreso se produjo en calidad de asistente de producción, un rol que le cautivó y le condujo a trabajar en otros proyectos como El topo y, más tarde, en Rush, para después ascender a la dirección y terminar fundando su propia productora en 2014. A través de ella ha desarrollado su labor en películas como Aves de presa, Yo, Tonya o Una joven prometedora.

