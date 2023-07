Todo sobre Margot Robbie, la nueva reina de la meca del cine y estrella de 'Barbie' que se planteó decir adiós a Hollywood

Si hay un nombre que suena con fuerza esta semana ese es el de Margot Robbie. Su papel en la película Barbie, que acaba de aterrizar en las salas de cine y promete ser un auténtico fenómeno de masas, la ha consagrado como la actriz del momento. Un título más que merecido que le llega a sus recién cumplidos 33 años y tras una extendida trayectoria cinematográfica en la que ha dejado imborrables huellas en filmes de éxito mundial. Lleva Australia, su tierra natal, por bandera en cada paso que da, así como el esfuerzo, indiscutible talento y conexión personal y profesional con el amor de su vida, su marido y socio Tom Ackerley, cuya relación sentimental ha tratado de gestionar siempre bajo el paraguas de la discreción de cara a los focos. La bellísima joven original de Dalby atraviesa un dulce momento vital que se refleja en la infinita sonrisa que ha dibujado en su rostro en sus últimas apariciones.

Su fulgurante carrera se encuentra en su punto más álgido y fiel muestra de ello son los más de dos millones de admiradores que siguen sus logros a través de su perfil social. La oportunidad de protagonizar Barbie le llegó hace cerca de cinco años, cuando comenzaron las conversaciones sobre una posible participación en la cinta de Greta Gerwig. Por aquel entonces, habían pasado otros cinco desde que formó parte del elenco de la ovacionada El lobo de Wall Street, cuatro años después de dar sus primeros pasos en la industria del séptimo arte. Aunque la cinta de Martin Scorsese fue el proyecto que la lanzó al estrellato de forma tan repentina como definitiva, su personaje de Naomi Lapaglia le marcó para siempre y supuso un punto de inflexión en su camino.

Un salto a la fama repentino que le superó

La incontestable fama que ganó y la privacidad que le fue arrebatada con aquel trabajo le superó hasta el punto de plantearse despedirse de Hollywood. "Lo que sucedió en esa etapa, al principio, fue bastante horrible. Recuerdo haberle dicho a mi madre: 'No creo que quiera hacer esto'", reconoció en una entrevista concedida a Vanity Fair, en la que contó que después se dio cuenta "de que la única opción era seguir adelante". Por fortuna, continuó desarrollándose y afrontando exigentes retos audiovisuales como encarnar a Harley Quinn en Escuadrón Suicida, protagonizar Yo Tonya, película por la que fue nominada por primera vez al Oscar, convertirse en la reina Isabel I de Inglaterra en María, reina de Escocia o dar vida a Sharon Tate en Érase una vez. ...en Hollywood, en la que volvió a coincidir con Leonardo DiCaprio.

Enamorada de su esposo y socio

Nada se le resite a la encargada de ponerse en la piel de la muñeca más famosa de Mattel , que lleva una década en la cúspide de la meca del cine. Un arrollador éxito en el que ha estado arropada prácticamente desde que se encontrara frente a frente con la popularidad por su esposo, el reputado productor Ackerley. Con él tiene en común, entre otras muchas cosas, su pasión por la lectura y el cine, que es también su nexo de unión laboral y el motivo que les ha llevado a posar por primera vez en una alfombra roja este año. El lanzamiento de Barbie es tan especial para él como para ella, pues ambos producen la película con la empresa que tienen en común junto a otros dos socios, una obra de la que se sienten muy orgullosos y que demuestra la gran sintonía de la que gozan en todos los aspectos.

Pese a que son contadas las ocasiones que Margot ha hablado de su marido, de 33 años, han trascendido diferentes detalles de su consolidado matrimonio, un amor que nació en el set de Suite Francaise, donde forjaron una amistad "durante bastante tiempo", tal y como confesó la actriz en 2016 a Vogue. "Siempre estuve enamorada de él, pero creía que no me iba a querer de esa manera. Pensé: ‘No conviertas esto en algo raro, Margot. No seas estúpida y díselo’. Y luego ocurrió y lo vi como algo lógico. Tenía todo el sentido”. Ese mismo año la feliz pareja selló su amor ante el altar en una ceremonia secreta y, desde entonces, su historia ha ido viento en popa.

