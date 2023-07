Chris Hemsworth, un superhéroe en la playa: así usa su fuerza de Thor para ayudar a sus hijos

Loading the player...

Chris Hemsworth ha demostrado en más de una ocasión que no solo interpreta a Thor en la ficción, sino que también es lo más parecido a un superhéroe en la vida real. Y es que quizá no tenga todos los poderes del dios del trueno, pero sí ¡la superfuerza! El actor, que cumplirá 40 años en agosto, se mantiene en plena forma gracias a las intensas rutinas de ejercicio que realiza con mucha frecuencia, y ha demostrado la potencia de sus músculos durante sus recientes vacaciones familiares en España. Tal y como se puede ver en este vídeo, grabado en Formentera, el intérprete estaba disfrutando de un día en el mar junto a Elsa Pataky y sus hijos, cuando uno de sus niños necesitó su ayuda... y Thor acudió de inmediato. Dale al play y no te lo pierdas.

