Con tres pasteles y la declaracion de su 'partner in crime': así ha celebrado Elsa Pataky su 47 cumpleaños

Por mucho que pasen los años, Elsa Pataky y Chris Hemsworth no pierden nunca el romanticismo ni la complicidad. Los actores disfrutaron recientemente de unas vacaciones de ensueño en España y en las imágenes de su viaje pudimos ver que la pareja se mantiene muy unida, algo que han vuelto a demostrar en el cumpleaños de Elsa. La intérprete ha soplado 47 velas y el protagonista de Thor no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a su esposa públicamente, con un romántico mensaje a su "partner in crime", como él mismo ha llamado a Elsa. Además, Chris ha compartido algunas imágenes de la celebración, así como un vídeo en el que podemos verles muy felices e intercambiando miradas cómplices. Dale al play y no te lo pierdas.

