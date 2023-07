Chris Hemsworth y Elsa Pataky abren el álbum de sus vacaciones en España: 'Diversión al sol'

Loading the player...

Aunque Chris Hemsworth y Elsa Pataky están totalmente asentados en Australia, donde disfrutan de una vida tranquila en plena naturaleza junto a sus tres hijos India, Sasha y Tristan, la actriz no olvida sus orígenes. "Siempre que puedo, vengo", declaraba recientemente, y así lo ha hecho. El protagonista de Thor ha compartido algunas fotos y vídeos de sus vacaciones familiares en España, y no hay duda de que lo ha pasado en grande navegando, entre risas y chapuzones. "Diversión al sol en España", ha comentado el actor. Dale al play y no te lo pierdas.

