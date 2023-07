El potente mensaje que Shakira ha lanzado a sus hijos Milan y Sasha

Emocionada, a punto de derramar alguna que otra lágrima y completamente entregada a su público, Shakira ofreció anoche en los Premios Juventud algunos de los discursos más sinceros de toda su carrera. Con sus dos hijos sentados en las primeras filas, la colombiana desnudó su alma y además de dedicar unas bonitas palabras a Milan, de 10 años, y Sasha, de 7, también acabó rendida al apoyo incondicional de sus fans quienes han seguido sus pasos desde aquellos lejanos días de Pies Descalzos hasta Copa Vacía.

Convertida en la estrella indiscutible de la noche, pues llegó a alzarse con ocho galardones, la colombiana quiso agradecer el cariño y apoyo de sus fans, quienes según ella le inspiran a ser mejor cada día. "Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un increíble sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme", declaraba la artista.

"Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona", acababa diciendo la cantante.

Pero si este discurso logró calar hondo entre los allí presentes, las siguientes declaraciones de la artista acabarían haciéndoles estremecer, pues condecorada con el premio 'Agente de Cambio' por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos, Shakira ofreció unas palabras llenas de sinceridad en las que no faltaron las referencias a sus dos hijos, asegurando que parte de la fuerza que posee en estos momentos está inspirada en "el valor" de Milan y Sasha.

“Vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad”, dijo la cantante en su discurso.

“Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social. Es un mundo imperfecto pero que está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar. Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte de o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo, es así Milan”.

"Me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más. Las redes sociales amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan las injusticias y buscan la verdad y hoy, que están Milan y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría, yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal".

"Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes la juventud tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio", concluyó.