Muere a los 87 años Francisco Ibáñez, el creador de 'Mortadelo y Filemón': repasamos su obra en 5 curiosidades

El mundo del cómic está de luto. Francisco Ibáñez, uno de los nombres más importantes de este género, ha fallecido a los 87 años, tal y como han confirmado fuentes de la editorial Penguin Random House. El dibujante ha dejado huérfanos a Mortadelo y Filemón, El Botones Sacarino, los personajes de 13, Rue del Percebe o Rompetechos, entre otros muchos. Su lápiz ya no esbozará más viñetas, pero sus creaciones, que han acompañado y entretenido a tantas generaciones de españoles a lo largo de los años, continuarán vivas, como un legado artístico de incalculable valor.

Durante más de seis décadas, Francisco Ibáñez vivió profundamente dedicado a su profesión. De hecho, a pesar de su avanzada edad, nunca dejó de contar historias. Es más, hace apenas unos meses se publicó el álbum de Mortadelo y Filemón dedicado al Mundial de Baloncesto 2023. Como es lógico, tantos años de carrera y tantas páginas de historias están llenas de curiosidades y anécdotas, muchas de ellas, desconocidas para la mayor parte del público. Desde aquí repasamos algunos de los datos más llamativos que han marcado la vida y la obra de este genio del humor.

Su personaje favorito

Es cierto que Mortadelo y Filemón son, probablemente, los personajes más populares de la obra de Francisco Ibáñez, pero esto no significa que sean sus preferidos. El autor sentía predilección por Rompetechos porque le parecía un personaje sencillo de dibujar. A esto hay que añadir que se parecía bastante físicamente a él mismo, pero este no es el motivo de su apego.

Carrera publicitaria

Aunque Francisco Ibáñez deja un importante legado en el mundo del tebeo, durante algún tiempo compaginó su obra con trabajos de carácter publicitario, como es el caso de las viñetas de Pepsiman.

13, Rue del Percebe

Son muchas las curiosidades relacionadas con esta obra del autor, una de las más conocidas de Ibáñez. Por un lado, él no se encargaba de dibujar cada vez el edificio que albergaba las historias, sino que existía una plantilla sobre la que completaba la escena.

En el primer año de publicación, en 13, Rue del Percebe se podían apreciar ciertos detalles de continuidad. Por ejemplo, aparecía una pareja joven que estaba buscando piso sin éxito y, número tras número, cada vez se la veía más mayor. Además, Javier Fesser, director de la película La gran aventura de Mortadelo y Filemón y M&F contra Jimmy el Cachondo rodó un anuncio inspirado en el cómic para una conocida marca de gaseosa.

Mortadelo y Filemón

La primera viñeta de Mortadelo y Filemón se publicó en enero de 1958, en la revista Pulgarcito. Llevaba el título Mortadelo y Filemón, agencia de información, ya que era muy habitual que se apostase por rimas o pareados. No obstante, Ibáñez propuso a la editorial hasta tres nombres: Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca, Ocarino y Pernales, agentes especiales y Lentejo y Fideíno, detectives finos.

El nombre de Mortadelo hace referencia a la mortadela, y Filemón a un filete. En principio, pretendían ser una especie de parodia de las aventuras de Sherlock Holmes y el doctor Watson, adaptada a la realidad española. Es muy relevante que los personajes siempre se tratan de usted y que las siglas de las agencias criminales forman acrónimos como A.B.U.E.L.A. o S.O.B.R.I.N.A.

Quizás Mortadelo y Filemón son los personajes que más popularidad han alcanzado de toda la obra del dibujante. Sin embargo, en términos generales, hasta finales de la década de 1960 no se tenía constancia de ello porque se publicaban muchos tebeos y no había manera de tener datos de preferencias de los lectores. En 1968 se llevó a cabo una gran encuesta a los lectores y la sorpresa fue que la mayoría prefería a Mortadelo y Filemón frente a Zipi y Zape o Superlópez. Esto supuso un espaldarazo para Ibáñez y comenzó la mejor etapa de Mortadelo y Filemón. De hecho, el cómic se ha exportado a varios países, aunque no conserva el nombre original español. Mortadelo e Salaminho en Brasil, Flip & Flop en Dinamarca y Clever & Smart en Alemania o Noruega.

Tal fue la trascendencia que alcanzaron las historias de Mortadelo y Filemón en la década de 1970 que había muchos anuncios de televisión, productos de merchandising y hasta los niños aprendían a dibujar copiando estos cómics. Algo que le ocurrió a la cantante Eva Amaral y al actor Carlos Areces.

Un curioso cameo

Al parecer, Francisco Ibáñez hizo una aparición puntual en la serie de El botones Sacarino, interpretándose a sí mismo. Sin embargo, la producción, protagonizada por Jorge Roelas, no convenció a la audiencia. Un detalle al más puro estilo de Stan Lee con sus obras de Marvel. Curiosamente, el perfil del Botones Sacarino tiene muchas similitudes con el personaje de Gaston de André Franquin.