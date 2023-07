Fabiola Martínez aclara si sus hijos conocen a Gabriela Guillén

La próxima paternidad de Bertín Osborne (68) ha tenido un gran impacto en su entorno, que en las últimas horas se ha pronunciado acerca de la noticia, al igual que los propios protagonistas. Fabiola Martínez ha querido matizar las declaraciones en las que Gabriela Guillén cuenta que ha conocido a Kike (16) y Carlitos (14), los dos hijos que la colaboradora de Y ahora Sonsoles tiene con el artista. "En el campo, que es donde están mis hijos cuando van a Sevilla con su papá, suele ir mucha gente. Él siempre está rodeado de planes, de amigos, amigas y familia. Han coincidido, pero que yo sepa no ha habido una presentación formal como pareja de su padre", ha indicado.

La modelo venezolana ha explicado que ella no conoce a la madre del sexto hijo de Bertín, a pesar de que ambas acudieron a comienzos de junio en la misma fiesta: el 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero', celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. "Si coincidimos en esa fiesta, yo no la vi", sostiene, aclarando que cree que la reconocería entre los 3.500 invitados que había. También se vieron meses atrás en una bodega a la que el cantante acudió con Gabriela y con otra amiga rubia. "Pensaba que la que estaba con Bertín era la amiga rubia, le pegan las rubias. Yo tenía el ojo donde no era y me pasó un poco desapercibida. Luego ya sí me di cuenta", ha relatado.

La tarde del miércoles, Bertín entró por teléfono en el programa de Sonsoles Ónega, justo en plena entrevista de su exmujer. Tras la emisión, Fabiola ha explicado que estuvieron hablando, pero que en su conversación no salió en ningún momento el tema del embarazo de Gabi. "Hemos hablado de los niños. Estamos organizando un viaje de Carlos y no entramos en más, cero", ha aclarado. Sobre cómo le encontró y cómo le está viendo en estos momentos, considera que "está intentando encajar toda esta situación porque dijo que era una sorpresa y, como todas las sorpresas, hasta que te haces a la idea...". Sí comenta que el presentador se ha "contradecido en algunas cosas" y cree que "le toca hablar a la otra parte".

El apoyo de su entorno

Las tres hijas mayores de Bertín, nacidas durante su matrimonio con Sandra Domecq, se mantienen cautas. Eugenia, la mediana, aseguraba en su última aparición pública. "Es mi padre, mis hermanas y yo siempre lo vamos a apoyar haga lo que haga o diga lo que diga". Alejandra y Claudia, por su parte, evitaron pronunciarse públicamente acerca de la noticia. El propio presentador comentó que había transmitido la noticia a su entorno y todos le han mostrado su apoyo.