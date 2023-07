El motivo por el que el hijo de Michael Jackson ha contactado con Alfred García (OT 2017)

Tu cara me suena sigue subiendo al escenario a una larga lista de cantantes internacionales, pero en la piel de otras voces. Los participantes en el programa siguen demostrando su talento para imitar a diversos artistas como la vocalista de The Bangles o Michael Jackson. El recordado rey del pop fue imitado por Alfred García, exconcursante de OT de 26 años, una actuación que fue muy aplaudida no solo por los jueces sino por la audiencia. El intérprete, que representó a España en Eurovisión en 2018, se transformó para cantar Billie Jean. “Querido Alfred García, nos has dejado sin palabras. Vaya maravilla de actuación que te has marcado. Enhorabuena", escribió Chenoa, una de las componentes del jurado en sus perfiles.

Fue tal la repercusión de este número que atravesó fronteras y llegó a oídos de Prince Michael, el hijo del artista, que además recibió la cuantía del premio que obtuvo Alfred para su fundación benéfica. El mayor de los hijos del cantante se puso en contacto con Alfred, como contó él mismo a sus seguidores. “Hace unos días Prince (hijo de Michael Jackson) y John me escribieron para darme las gracias por haber donado el premio de 3.000 euros como ganador de la gala 10 de Tu cara me suena a su fundación, The Heal Los Angeles Foundation". La organización se dedica a mejorar las vidas de los jóvenes, ayudándoles a perseguir sus objetivos.

“Fue con la actuación de Billie Jean. Me quedé sin palabras. No sabéis la alegría que llevo en el cuerpo. Gracias por escribirme y publicar la actuación. Es un honor formar parte de vuestro equipo. ¡Viva Michael Jackson!” concluyó el español entusiasmado por las excelentes críticas que ha recibido. La fundación de Prince Michael compartió un vídeo del show y agradeció la donación, recordando que el baile de Billie Jean es uno de los más icónicos de Jackson.

La gran final de Tu cara me suena estaba prevista para este viernes 14 de julio, aunque la cadena ha decidido retrasar su emisión hasta el día 21. Los participantes que se jugarán el título del mejor imitador de esta 10ª temporada son Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Merche y Alfred, que imitará en la final a Antony and the Johnsons (quiere subir al escenario a una banda de música).