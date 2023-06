Se cumplen 14 años de la muerte de Michael Jackson: así es la vida actual de sus tres hijos

Corría el 25 de junio de 2009 cuando una trágica noticia conmocionó al mundo: Michael Jackson fallecía a los 50 años de edad. Y lo hacía en su mansión cercana a Bel-Air, tras una sobredosis de anestésicos. El 'rey del pop' ya había marcado un antes y un después en la música, con una carrera cargada de éxitos, pero también llena de polémicas por su vida personal. A día de hoy se cumplen 14 años de su muerte y, no solo los fans le recuerdan cada aniversario, sino también sus tres hijos: Prince, de 26 años; Paris, de 25; y 'Bigi' (antes conocido como Blanket), de 21.

Los tres hijos de Michael Jackson siempre han vivido bajo los focos y la atenta mirada de los periodistas, sobre todo desde la muerte del artista, ya que antes el propio cantante intentaba alejarles de cualquier paparazzi. Catorce años más tarde, y ya superados los 20, cada uno está llevando caminos diferentes. Eso sí, siempre muy unidos a pesar de involucrarse en proyectos distintos.

Prince y Michael Jackson, una vida de luces truncada por la misma sombra

Prince Michael Jackson, fundador de negocios

El mayor de los tres, Prince, tiene 26 años y nació fruto del amor de su padre con su exmujer, Debbie Rowe. A su edad ya tiene su propia empresa, King's Son Productions, que fundó en 2016 y se dedica a la producción de vídeos musicales. Además, también ha puesto todo su empeño en una fundación sin ánimo de lucro, Heal Los Angeles Foundation -con el objetivo de continuar con el legado de su padre, Heal the world, y de proporcionar medicamentos a los niños y combatir el abuso infantil-, con la que desarrolla diferentes iniciativas. Asimismo, Prince es aficionado a las motos, los animales y los viajes. De hecho, tiene un canal de Youtube en el que antes subía vídeos. Sin embargo, no lo actualiza desde hace dos años.

Diez años sin Michael Jackson, el artista que cambió la trayectoria del pop mundial

Paris Jackson, la cantante

La hermana mediana de Prince, que también es hija de Debbie Rowe, ha sido la única que ha seguido los pasos de su padre y se ha dedicado de lleno a la música. Antes de eso, la inquietud le llevó a convertirse en una exitosa modelo y también a probar suerte en el cine -participó en la serie Scream y en la película Gringo-. Además, mantiene una muy buena relación con su hermano Prince, y son muchas las ocasiones en las que tanto el uno como el otro se lanzan piropos públicamente. En la música, Paris ha formado parte de varias bandas. Trabajó con el cantante Gabriel Glenn y juntos formaron un dúo llamado The Soundflowers. Ya en 2020, la hija del artista hizo su debut en solitario con la canción Let down, y en el mes de noviembre de ese mismo año llegaría su primer álbum, Wilted.

'Bigi', el más pequeño de los tres

Blanket es el hermano más pequeño de los tres y el más desconocido. Nació por gestación subrogada en 2002 y en 2015 cambió su nombre a 'Bigi'. Tanto Prince como Paris le han protegido y arropado tras la muerte de su padre. En su caso, su camino ha sido totalmente diferente al de sus hermanos. De hecho, en varias ocasiones se le ha visto públicamente en actos relacionados -la mayoría de las veces-, con el mundo del cine y la preservación del medio ambiente.