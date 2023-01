Conoce a Jaafar, el sobrino de Michael Jackson que encarnará al artista en el biopic sobre su vida

Si el rey del rock tuvo su biopic, no iba a ser menos el rey del pop. Michael Jackson será protagonista de un proyecto cinematográfico que seguro dará mucho que hablar en los próximos meses. No solo por la emoción de ver la vida del mítico artista hecha ficción sino por el actor escogido para ponerle voz: su sobrino Jaafar Jackson. Repasemos los detalles del proyecto. Lo ha puesto en marcha la productora Lionsgate y contará con Antoine Fuqua como director. Conocido por títulos como Training Day, la trilogía de Equalizer, la serie Culpable o la última película protagonizada por Will Smith, Hacia la libertad, tiene ahora el reto de plasmar en la gran pantalla la intensa trayectoria de la estrella. La gran incógnita es cómo abordará los aspectos más polémicos que le salpicaron los últimos años como su implicación en el caso de abuso a menores.

Tal y como detalla Variety, el enfoque de la cinta buscará una manera novedosa de contar la icónica vida del intérprete, repasando las actuaciones que le convirtieron en uno de los mejores artistas de la historia. La ventaja es que el actor escogido para convertirse en Michael Jackson es parte de la familia, que tendrá mucho que decir en el proyecto. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, ya ha demostrado que se desenvuelve con mucha soltura cuando tiene que enfrentarse a las canciones de su tío así que tiene ya un punto a su favor. Cuando el artista falleció, en 2009, Jaafar tenía unos doce años así que quizá recuerde algunos detalles del caracter de su tío, lo que ayudará aún más al desarrollo del personaje.

Además del parecido físico que algunos le han visto con el intérprete, su trayectoria también tiene algunos puntos en común con la de Michael. Jaafar tiene ahora 26 años, pero cuando tenía 12 ya cantaba y bailaba. Hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Patricia Oaiaz, este cantante y compositor lanzó en junio de 2019 su primer single titulado Got Me Singing que formará parte de su disco debut, Famous. Lleva la música en la sangre pues Jermaine fue, después de su hermano Michael, el segundo vocalista del grupo de los Jackson 5 y además tocaba el bajo en el conjunto familiar.

Jaafar ha confesado el gran honor que supone para él encarnar a su tío en un proyecto de esta magnitud. “Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto”. El director, Antoine Fuqua, ha manifestado asímismo lo emocionado que está por la gran aventura que tiene por delante. “Orgulloso de anunciar a Jaafar Jackson como Michael, el evento cinematográfico que explora el viaje del hombre que se convirtió en el rey del pop” dijo. Está previsto que de comienzo el rodaje en 2023.