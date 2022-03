Maradona y otras muertes de ídolos que conmocionaron al mundo

Loading the player...

La muerte de Diego Armando Maradona ha supuesto una auténtica conmoción a nivel internacional. Este miércoles, las cadenas de todo el mundo abrían sus informátivos con la repéntina desaparición del mítico '10'. En Argentina, todo el país llora a su gran ídolo, al que muchos consideran el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero no solo en Latinoamerica se lamenta la pérdida del Pelusa, en otros países como en Italia todos los periodicos llevan a su portada la muerte de Maradona. El fallecimiento del as del balón recuerda a otras desapariciones que causaron un tremendo impacto a nivel mundial. ¿Quién no recuerda la trágica muerte de Diana de Gales en 1995 a causa de un accidente de coche, o la más reciente de Kobe Bryant en enero de este 2020? Sus desapariciones conmocionaron al mundo al igual que ocurrió con el fatídico fallecimiento de Michael Jackson o de la figura del automovilismo, Ayrton Senna. Si quieres recordar a todas estas leyendas cuyas despedidas fueron multitudinarias a nivel mundial, dale al play y no te lo pierdas.

- De Ricky Martin a Pelé: personalidades de todos los ámbitos despiden a Maradona

- El ‘efecto Diana’ vuelve con más fuerza que nunca

- El testamento secreto de Michael Jackson que podría cambiarlo todo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.