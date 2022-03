De Ricky Martin a Pelé: personalidades de todos los ámbitos despiden a Maradona

Diego Armando Maradona fallecía este miércoles 25 de noviembre en su residencia de la provincia de Buenos Aires al sufrir un paro cardíaco. El astro de la selección albiceleste, campeón del Mundo en 1986, había sido operado a principios de mes de un hematoma en el cerebro causado, según su entorno más cercano, "a partir de un traumatismo" que podría haberse producido por cualquier golpe que hubiera sufrido en los últimos tiempos. Argentina vive en estos momentos una profunda conmoción ante la muerte de un ídolo nacional, por lo que el país ha decretado tres días de luto. "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribía Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina.

Cinco hijos reconocidos y varias parejas rotas: la historia familiar de Maradona

Así, muchos compañeros de profesión aprovechaban sus redes sociales para despedirse él. "Que noticia tan triste. Perdí un gran amigo y el mundo a una leyenda. Aún hay mucho que decir, pero por ahora, que Dios de fuerza a sus familiares. Un día, yo espero poder jugar al fútbol en el cielo juntos", ponía Pelé. "Hoy me despido de un amigo y el mundo de un genio eterno, uno de los mejores de todos los tiempos, un mago incomparable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Nunca serás olvidado", relataba Cristiano Ronaldo. "Descansa en paz, leyenda", comentaba Gerard Piqué. "Diego Armando Maradona, 'el Pelusa', 'el Diez', 'la Mano de Dios,' 'el Pibe de Oro'... el fútbol. Gracias, Diego. D.E.P Maradona", despedía Sergio Ramos al futbolista. "Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Que en paz descanse", relataba también Leo Messi. Pero no eran los únicos, celebrities de todo el mundo también querían mandar su apoyo en estos momentos tan duros. "Vuela alto amigo. Se nos va un astro. Te extrañaremos", escribía Ricky Martin en su perfil.

Además del intérprete de La mordidita, otros rostros conocidos querían dar su más sentido pésame. "La mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo. Eterno Diego. Descansa en paz", comentaba el también cantante Alejandro Sanz. "Gracias, Diego. Que la tierra te sea leve", relataba el actor Juan Diego Botto. "Cuando el Nápoles ganó su primer Scudetto con Maradona, apareció una pancarta en el cementerio de Poggioreale: "No sabéis lo que os habéis perdido". Al día siguiente otro cartel respondía: "¿Quién ha dicho que nos lo hemos perdido?". Hoy esperan a un nuevo fantasma para brindar", contaba la presentadora y periodista Marta Fernández. "Chau pibe... Héroe y Dios para tantas cosas, y gran ejemplo de todo lo que no para otras. Se me parte un poco el alma de todas formas", escribía también la modelo Martina Klein. "Agentina, me siento a llorarlo contigo. Lo era, lo tenía y eso será infinito. Vuestro amor incondicional y fidelidad a vuestros grandes es admirable. Sus botas de tacos empiezan otro viaje", añadía a su perfil Vanesa Martín.

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.