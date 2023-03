La actriz María Hervás responde a los rumores que la relacionan con Alfred García, de 'OT'

Los rumores de una posible relación sentimental entre María Hervás y Alfred García en los últimos días han llevado a la actriz madrileña a pronunciarse. Lo ha hecho durante la lectura de los nominados de la primera edición anual de los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas, unos galardones que se entregarán el próximo 27 de marzo en el madrileño Teatro Español y en los que ella ha sido nombrada como 'Talento emergente'. "A Alfred le conozco, haciendo Yerma tuvimos la oportunidad de conocernos", ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.

La actriz, que en dos semanas exactas soplará las velas de su 36 cumpleaños, un día después de que Alfred cumpla 26, no hace más que cosechar éxitos desde que a finales del pasado año viera la luz Machos Alfa, la aclamada serie de comedia de Netflix de 10 episodios en la que da vida a Daniela Galván. Mientras que en el plano profesional su nombre suena cada vez más fuerte, su faceta personal siempre ha estado marcada por la discreción, algo que ella misma ha querido remarcar hoy durante este acto: "De lo que se habla de nosotros… Nunca jamás he hablado de mi vida privada, personal y sentimental, ni cuando me han preguntado por personas que no se dedicaban a esta profesión ni tampoco cuando me han preguntado por personas que sí se dedican", ha dicho tajante.

María, que no ha querido confirmar ni desmentir su romance con el cantante catalán, un romance que descubrieron el día posterior a San Valentín Laura Fa y Lorena Vázquez en Las Mamarazzis, su podcast para El Periódico, ha asegurado que va a continuar en su línea moderada y prudente. Unas declaraciones que evidencian que, de ser cierta esta historia de amor, es muy probable que ambos decidan llevarla en la más estricta intimidad. "Yo entiendo todas las preguntas y nunca me molesta ninguna, es tu trabajo, yo hago el mío. Pongo ahí las líneas de seguridad en decir que de las emociones mías y de la intimidad no hablo. De todo lo que es profesional por supuesto que sí" ha concluido.

Por ahora, y pese a que las comunicadoras que dieron la noticia de su supuesto incipiente noviazgo aseguraron que "se muestran en público como pareja, no dudan en besarse y acariciarse allá donde van", las únicas certezas que han dado los protagonistas son 'me gusta' en sus respectivos perfiles sociales o los constantes comentarios a algunas publicaciones, entre ellos, el llamativo emoticono de un ninja que el extriunfito escribió en el post que María compartió el día de los enamorados.

Nueva pareja o no, de lo que no hay duda es de que ambos viven un dulce momento. Mientras Alfred se prepara para el comienzo de su nueva gira musical, que arrancará el próximo 4 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona, ella tiene un protagonismo cada vez mayor en el panorama audiovisual patrio. Aunque sus inicios en el sector se remontan a 2007, cuando debutó en Los Serrano con el papel de Susana, sus interpretaciones posteriores en series como Gym Tony, La pecera de Eva, El Pueblo o La que se avecina la han colocado en una muy buena posición, tanto en pantalla como sobre el escenario de los teatros. Tanto es así que ha sido elegida para desvelar, junto a Antonio Resines, el nombre de los aspirantes a los citados premios, en sus 28 categorías.

"¡Me muero con esta foto! La primera secuencia de mi vida la grabé con él (Antonio Resines, en Los Serrano). Para mí es uno de los mayores ejemplos de compañerismo de esta profesión. ¡Qué orgullo de colega, Resi!", ha escrito en su perfil, en el que ya ha superado los 130.000 seguidores con los que ha compartido este gran momento.