Así fue la sorpresa de Tamara Falcó en su postboda: dos ramos para dos amigas

No nos equivocábamos cuando decíamos que la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva iba a ser la boda del año. En estos días no se habla de otra cosa y su enlace ha causado un enorme revuelo dentro y fuera de nuestras fronteras. El número especial de ¡HOLA!, con más de 50 páginas con las fotografías más espectaculares y todos los detalles en exclusiva, se agotó en cuestión de horas, demostrando la enorme repercusión que ha tenido el 'sí, quiero' de la marquesa de Griñón y su marido, celebrado el sábado 8 de julio en el palacio de El Rincón (Aldea del Fresno).

En su gran día, Iñigo y Tamara estuvieron acompañados por 400 invitados, entre los que se encontraban sus mejores amigos. Muchos de ellos fueron los protagonistas de algunos de los momentos más divertidos de la noche, pero también algunos de los más emotivos, como cuando la novia hizo entrega a sus amigas de siete ramos.

Pero no fue la única entrega de ramos que hizo Tamara. Al día siguiente de su boda, los recién casados organizaron un almuerzo en el Mandarin Oriental Ritz. Fue en ese momento cuando la Marquesa sorprendió a dos de sus amigas al darles unos ramos muy especiales.

"Las elegidas" fueron Huga Rey y Verónica Godoy Ynzenga, quienes no pudieron evitar emocionarse, tal y como puede verse en estas imágenes que compartieron en sus redes sociales. La novia y sus amigas se fundieron en un cariñoso abrazo y posaron orgullosas con sus ramos. No sabemos si serán las próximas en pasar por el altar o no, pero no hay duda de que fue un precioso detalle por parte de Tamara.

"Fin de un fin de semana de celebrar y sobre todo dar gracias a Dios por este matrimonio lleno de amor que acaba de empezar. Os queremos @tamara_falco @ionieva. @anifinat @andesany @hugarey @verogynz", es el mensaje que compartió Casilda Finat, gran amiga de Tamara, en sus redes sociales junto a esta imagen.

Huga Rey, que en el almuerzo iba vestida con un maxivestido con un original estampado en tonos morados, azules y verdes, y sandalias de cuero, es estilista de moda y responsable de los looks del programa MasterChef; además, es amiga íntima desde su juventud de Eugenia Martínez de Irujo.

Por su parte, Verónica Godoy Ynzenga trabaja en el showroom Crudité, un espacio dedicado a la representación de una cuidada selección de marcas. Desde hace más de diez años mantiene una discreta relación con Jaime Pérez-Pla de Alvear, que es gerente en la empresa de marketing digital Arkeero.