De Raphael a Norma Duval, los amigos de Carmen Sevilla lloran la muerte de la artista, con la que 'se va parte de una época'

El mundo artístico está de luto por la muerte de una gran referente, Carmen Sevilla, que ha fallecido este 27 de junio a los 92 años en Madrid y padecía alzheimer desde 2009. Los que conocieron a la actriz, presentadora y cantante, que triunfó tanto en España como fuera de nuestras fronteras, también en Hollywood, lamentan su pérdida y comparten todos los buenos recuerdos que tienen a su lado así como mensajes de cariño para su familia en estos dolorosos momentos. Marcó un antes y un después en la historia del cine, la música y la televisión, pero también fue un referente y un modelo a seguir para compañeros y amigos que conocieron a María del Carmen García Galisteo, la mujer que estaba detrás de la leyenda.

"Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen... ¡Jamás te olvidaré!", ha dicho Raphael junto a una imagen de los dos juntos en un camerino, posando ante la cámara sonrientes y abrazados. "Te llevaste la alegría al cielo. Eterna Carmen", ha indicado Ana Obregón. "La más guapa, divertida, carismática... Descansa, Carmen, has sido nuestro orgullo español y siempre lo vas a ser", ha resaltado Eva González. "Siempre estarás en mi corazón, cuántos recuerdos juntas. DEP. Te quiero, querida amiga", ha indicado Norma Duval, quien la consideraba una más de la familia, una hermana mayor. En varias ocasiones, la concursante de El Desafío ha lamentado no poder visitarla en la residencia ni despedirse de ella.

No ha faltado tampoco el recuerdo de su compañero en 'Telecupón', Agustín Bravo, que ha estado muy pendiente de la evolución de Carmen Sevilla desde que ingresó en la Fundación Jiménez Díaz. Juntos formaron un tándem muy querido por la audiencia que derrochaba química dentro y fuera de la pantalla. "Así te mandamos besos al cielo, querida Carmela", ha escrito junto a una imagen de la presentadora y actriz precisamente lanzando besos al aire.

Quien pudo también compartir el día a día con la carismática artista fue Beatriz Rico, quien tuvo una sección en el Telecupón que fue la antesala de Hugolandia. "Mi cara de flipada cuando, nada menos que Carmen Sevilla me presentó como nueva cara de T5. Muchas cenas, muchos “secretiiillos”. MUCHAS risas con ella. Era lo que se veía: espontaneidad, cercanía y cariño total. Cero maldad o envidia. Y divertida y transgresora! D.E.P, madrina", ha dicho con una foto de aquel primer día en plató. "La más guapa, simpática, compañera y divertida. Muchas anécdotas de mi etapa en Tele5 y muchas risas. Mis condolencias a sus familiares y amigos de Carmen. DEP, Carmen de España", ha escrito Remedios Cervantes, que tiene una agencia de marketing de influencia.

Bibiana Fernández, que considera que "se va parte de una época", ha recordado algunos momentos junto a Carmen Sevilla. "La última vez nos cruzamos en un aniversario de Mediaset, pero te disfruté en cine, teatro y en las distancias cortas. Vuela libre. Mis condolencias a toda la gente que te quiere. Posdata, para quienes te conocieron en la segunda época igual no saben que fuiste posiblemente la más bella", ha dicho. Por su parte, Máximo Huerta le ha recordado a la colaboradora televisiva una anécdota: "Íbamos tú y yo del brazo y la vimos, nos saludó y preguntó si éramos pareja. Sonreímos. Y ella también".

Especialmente emotivos han sido los mensajes de las hermanas Flores, que adoraban a Carmen, quien era una de las grandes amigas de Lola Flores. "Se ha ido mi madrina, una artista grande de las grandes. Su belleza inigualable y un corazón enorme. En mi corazón vivirá para siempre", ha dicho Rosario, que recibió las aguas bautismales en brazos de la artista. Por su parte, Lolita ha reconocido que tiene muchas cosas que agradecer a Sevilla. "Desde que era una niña me descubriste America y estuviste a nuestro lado , a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande. Siempre fuiste de mi familia, así lo decía mi madre, tu amiga del alma. Ahora ya estaréis juntas de nuevo", ha escrito, reconociendo que la estrella no se apaga.

