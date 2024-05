Y la invitada más elegante de la MET Gala según los lectores de ¡HOLA! es...

Como cada año, el primer lunes de mayo se celebraba la esperadísima MET Gala, un acto que tiene lugar en el Museo Metropolitano de Nueva York desde que en 1948, Eleanor Lambert (quien también creó la Semana de la Moda de Nueva York) tuviera la idea de esta recaudación benéfica con la que se pretende destinar fondos para el propio museo.

En esta edición, las asistentes a la alfombra roja, entre las que no faltaron Zendaya, Penélope Cruz, Elsa Pataky o Kim Kardashian, no defraudaron y basándose en la temática impuesta, (Bellas durmientes: el despertar de la moda, inspirada en El Jardín del tiempo, la obra escrita en 1962 por el novelista inglés de ciencia ficción, J.G. Ballard), acudieron con vestidos maravillos llenos de detalles florales y elementos de fantasía. Todas deslumbraron como nunca, pero para los lectores de ¡HOLA! solo una ha sido la mejor visitó en esta esa noche. ¿Quién es la ganadora?

El mejor look de la MET Gala 2024

No era muy difícil adivinar que Zendaya y cualquiera de los dos increíbles estilismos que paseó por la escalinata del Met, iban a estar entre los favoritos de quienes han votado. La actriz siempre acapara todos los flahes y parte de la culpa la tiene su estilista y amigo, Law Roach. Así, el primer look que lució y con el que ha conseguido la medalla de oro a la mejor vestida estaba firmado por John Galliano para Maison Margiela y en verdad, reinterpretaba un look que vimos sobre la pasarela de Primavera/ verano de 1999 de Dior, creado por el diseñador gibraltareño.

La intérprete que no ha dejado de sorprendernos durante todo este año durante los estrenos de Challengers, volvió a hacerlo al aparecer con un diseño ceñidísimo de corte sirena, escote asimétrico en forma de corazón y una falda voluminosa. Toda la pieza elaborada en un delicado tul con estampado de rayas en color negro y azul que tenía su magia en los racimos de uvas que caían por uno de los brazos y se extendían sobre la parte delantera del vestido.

Penélope Cruz, en segunda posición

La actriz española suele ocupar siempre los puestos de las mejor vestidas de la alfombra roja y, esta vez, no podía ser menos. Penélope Cruz volvió a confiar en Chanel para deslumbrar con un vestido con diferentes franjas de encaje con destellos plateados y con el escote de más tendencia esta temporada, el tipo Bardot. Una pieza que quedará para el recuerdo y que contaba con una amplia y larga cola. Además, la madrileña aprovechó la ocasión para cambiar de look y apostar por una melena más rojiza, que peinó al estilo Old Hollywood, una de las opciones capilares que más estamos viendo últimamente y con la que se consigue un aire elegante y sofisticado.

Una ninfa dorada, en tercera posición

El último puesto de esta votación lo ocupa también una española, Elsa Pataky. La actriz acompañaba a su marido, Chris Hemsworth, que este año ejercía de anfitrión de la gala. Aunque era su primera vez en esta fiesta de la moda, la madrileña causó sensación al ir vestida con un diseño de Tom Ford elaborado en un punto metalizado de color dorado que se alargaba hasta los pies y se ceñía a la perfección a su figura. Para rematar este look tan bonito, Elsa recurrió a las extensiones para crear una bubble tail baja que colocó a un lado, un recogido que acompañó de una corona floral con perlas y varios mechones ondulados sobre el rostro.

Resultado final de la votación 'el mejor look de la MET Gala 2024'

La votación concluyó con el siguiente resultado final: 1. Zendaya (14%), 2. Penélope Cruz (13%), 3. Elsa Pataky (11%), 4. Gigi Hadid (10%), 5. Nicole Kidman (10%), 6. Jessica Biel (10%), 7. Jennifer Lopez (8%), 8. Shakira (7%), 9. Sarah Jessica Parker (5%), 10. Demi Moore (4%), 11. Kim Kardashian (2%) y 12. Rosalía (2%).