Chenoa celebra su cumple con su marido Miguel Sánchez Encinas y dos de sus mejores amigos de OT La cantante y jurado de Tu cara me suena sopla las velas de su 48º cumpleaños en su mejor momento personal y profesional

Chenoa celebró ayer su 48 cumpleaños rodeada de sus seres queridos. La cantante y jurado de Tu cara me suena esta feliz de cumplir un año más y se dio el capricho de salir de compras con su marido Miguel Sánchez Encinas, con quien el pasado 17 de junio celebró su primer aniversario de boda. Felices y dando muestras de que el sentido del humor es una constante en sus vidas, la pareja fue fotografiada paseando de la mano -ella con un vestido verde muy favorecedor y él con pantalones beige y polo blanco-.

Lo que entonces no imaginaba Laura Corradini, el nombre real de la artista, es que algunos de sus mejores amigos la sorprenderían con una fiesta. "Sorpresa !!!! Feliz cumple amore mío !!!", le decía Alejandro Parreño, uno de sus incondicionales de Operación Triunfo. A su lado Natalia, que le dedicaba estas palabras "¡No te puedo querer más! Felicidades Chenoa, amiga, hermana, confidente, gran persona ….. te adoro", a lo que la homenajeada respondía: "Gracias mi niña chica tq mucho mucho mucho". La artista sopló las velas en la mejor compañía. Además de sus compañeros de OT y su marido, también estuvieron en la celebración estuvieron Frank Blanco y la escritora y coach Sol Aguirre, con quien mantiene una excelente amistad.

Entre sus amigas no pudo estar otra de sus íntimas del reality Geno Machado, pero sí quiso dedicarle un cumpleaños muy feliz a distancia. "Pues sí, de vez en cuando nos gusta ponernos el brilli brilli, cantar por Whitney, bailar por Donna, ponernos al día tomando un tesito, hacer video llamadas intensas, o simplemente a veces ni hace falta hablar... porque ..... pa' que? El silencio también nos une, nos conecta con la realidad y la no realidad, porque somos amigas de la vida y del mas allá, conectadas y de vuelta a reencontrarnos porque yo a ti te conozco de siempre, tan de siempre que no te conozco de toda una vida, sino de toda una eternidad !!!Feliz vuelta al sol Laura!! Te amo", le dedica Geno, que está de gira con su obra de teatro Los Miserables: La revolución, en la que ella trabaja como ayudante de dirección.

Chenoa se enfrenta a unas vacaciones antes de poner en marcha su nueva proyecto como presentadora de Operación Triunfo. La intérprete de Cuando tú vas y Todo irá bien vuelve al formato en el que se hizo famosa veinte años después. La artista mallorquina regresará a la Academia más conocida de la televisión tomando el relevo de otros presentadores como Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio y Roberto Leal. El talent musical prepara ya su retorno de la mano de Amazon Prime Video, la plataforma de 'streaming' que prepara un concurso que traspasará fronteras. "No vamos a hacer el OT de siempre, será más grande y mejor", aseguraron entonces sus responsables, detallando que esta será la tanda más internacional de todas ya que se verá al mismo tiempo en una treintena de países y territorios de Latinoamérica.