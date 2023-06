Neymar pide perdón públicamente a su pareja Bruna Biancardi por haberle sido infiel

Neymar ha entonado el mea culpa. El futbolista brasileño del Paris Saint-Germain ha reconocido públicamente su infidelidad y ha querido pedir perdón publicamente a su pareja, la modelo Bruna Biancardi, con quien anunció el pasado mes de abril que espera un hijo. El delantero, de 31 años, ha emitido un comunicado en el que se sincera después de días de continuas especulaciones sobre su supuesto engaño con la influencer brasileña Fernanda Campos, quien aseguró haber mantenido relaciones con el deportista en la víspera de San Valentín.

El texto en el que se arrepiente dice así. "Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste por todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué", comienza diciendo junto a una foto de ellos juntos. El jugador continúa admitiendo sus errores y lo lamenta, ya que ella es la mujer de su vida. "Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos...".

"Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé que estuviera a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé tu intimidad en un momento tan especial como es la maternidad", recalca mientras confirma que no imagina la vida sin ella. "Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti".

Neymar, que es padre de un niño, de 11 años, de una relación anterior, espera otro hijo junto a la modelo. "No sé si va a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo", finaliza la misiva.

El perdón llega días después de que el portal brasileño Em Off desvelara la clausula que habrían establecido Neymar y Bruna en la que el brasileño y la modelo podrían mantener una relación abierta en la que el futbolista podría ser infiel a su pareja si cumple estas reglas: ser discreto, usar anticonceptivo y no besarse en la boca con otras mujeres.