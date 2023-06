La familia de Sergio Rico toma una decisión en 'una semana importante' en la que sigue estable, pero grave

La familia de Sergio Rico no se separa de él desde que el pasado 28 de mayo sufriese un traumatismo craneoencefálico a causa de un accidente ecuestre en la romería del Rocío. Ya son 17 los días que lleva ingresado en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, desde donde informan puntualmente de la evolución de su estado. Sin embargo, dado que ya son varios los días que lleva sedado en estado grave, han preferido no ofrecer más actualizaciones de su estado de salud hasta que haya novedades de calado.

No obstante, su esposa Alba Silva, ha vuelto a responder a los medios que aguardaban a las puertas del hospital y ha asegurado que el portero del Paris Saint Germain se encuentra en una semana crucial. "Más o menos igual, pero bueno, esta semana es muy importante y estamos viendo cómo evoluciona todo", ha explicado. Siempre esperanzada, pero también rota por el cansancio, admite: "Esto es de altibajos, pero estamos pendientes hasta que no sea lo más definitivo, no te puedo decir mucho más".

El último parte médico informaba de que el futbolista "se encuentra de nuevo sedado y permanece en estado grave, ingresado en la UCI. Los especialistas de Medicina Intensiva continúan vigilantes y a la espera de evolución". Será entonces, cuando se produzca alguna evolución, el momento de comunicar públicamente el estado de Rico. Entre tanto, cuentan con el cariño y el apoyo, no solo de los seguidores del deportista sevillano, sino del mundo del futbol en su conjunto que se ha volcado con él.

"No puedo agradecer lo suficiente todo el cariño mostrado a Sergio en estos momentos difíciles. Seguro que estará muy orgulloso de su equipo, del cariño que le han mostrado sus compañeros y de la afición que coreó su nombre de principio a fin. Seguimos luchando juntos para ganar esta batalla. Muchas gracias, otra copa en casa", escribió Alba tras el homenaje que le rindió su equipo, el Paris Saint Germain durante el partido en el que se proclamaron campeones de la liga francesa.

Son días muy duros para la esposa de Sergio que ha vivido hace tan solo dos días su primer aniversario de boda de la forma más amarga que pudiese imaginar. Se casaron en la iglesia de Santa Ana en Triana y lo celebraron en el Cortijo La Caprichosa, donde les acompañaron personas de su entorno como Andrea Salas, la mujer de Keylor Navas. Aquel día la familia de la empresaria celebró a su lado su inmensa felicidad, y ahora la apoyan en sus peores momentos.