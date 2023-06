¡No te pierdas el vídeo de Joaquín felicitando a los niños en el día de su primera comunión!

Loading the player...

Joaquín Sánchez ha colgado las botas pero no su característico sentido del humor. El gaditano ha vuelto a sorprender a su legión de seguidores con un vídeo en el que aparece vestido con un traje de primera comunión para felicitar a todos los niños de España que celebren su día grande en esta primavera. Fue en su docuserie La penúltima y me voy, cuando el jugador confesaba que por estas fechas era habitual tener que grabar un sinfín de vídeos personalizados para niños que celebraban su primera comunión y que no conocía, e incluso que, en la mayoría de los caso, no podía contestar a todas las peticiones que recibía. ¿Quieres ver el vídeo de Joaquín Sánchez felicitando a los niños? ¡Dale al play!

