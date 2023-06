Hugo Salazar nos cuenta quién es la mujer de su vida y cuál es la clave para encontrar el amor perfecto

Loading the player...

Hugo Salazar se encuentra en plena promoción de su nuevo single, Todas las mañanas, un tema con tintes autobiográficos que explica cómo son esas mañanas en las que se despierta feliz en su casa sevillana al lado de 'sus chicas', su pareja Almudena Ferri y su hija, Julieta, de 8 años: "Yo no quiero que la gente piense que todas mis mañanas son perfectas pero quiero quedarme con esas que sí lo son", ha dicho el exconcursante de Operación Triunfo para Hola.com. Hugo Salazar nos ha contado cuál es para él la clave para mantener una relación sentimental estable como es la que vive desde hace 12 años con su pareja: "Las relaciones hay que trabajarlas y si no las trabajas, te vas a pique", ha comentado el artista minutos después de haber tocado para nosotros su último single. ¿Cómo es su relación con su pareja y su hija?, ¿Qué tatuajes luce en su piel?, ¿En qué se parece a él su pequeña por quién se le cae la baba? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

