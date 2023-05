Conoce a la numerosa familia de Al Pacino: cuatro hijos de tres relaciones diferentes

Dentro de pocas semanas Al Pacino volverá a estar rodeado de pañales y llantos de bebé. A sus 83 años, el protagonista de sagas míticas como El padrino va a ser padre por cuarta vez junto a su novia, Noor Alfallah, de 29. La diferencia de edad no ha sido un impedimento para el amor de la pareja que mantiene una relación desde la pasada primavera. No han transcendido de momento detalles acerca del sexo y el nombre del retoño, que será el cuarto hijo para el intérprete nominado en nueve ocasiones al Oscar (se lo llevó en 1993 por Esencia de mujer). Al Pacino ya es padre de tres hijos fruto de dos relaciones distintas. Repasamos la vida familiar del famoso intérprete.

Al Pacino fue padre por primera vez con 49 años de una niña. Julie, que actualmente tiene 33 años, nació fruto de la relación del artista con la coach de intérpretes Jan Tarrant, con quien Pacino mantuvo una relación en los años 80. Fue un noviazgo breve que habría durado poco más de un año. Entre los artistas a los que Tarrant ha ayudado se contarían nombres como Angelina Jolie y Drew Barrymore. En 2013 trabajó para la academia Class Act Studio donde dio clases de interpretación. Julie ha seguido los pasos de sus padres en el mundo del cine y es productora y actriz. “Cuando era niña me gustaba hacer cortos con mis amigos y escribir historias que protagonizar. Recuerdo visitar el set y tener curiosidad acerca de la realidad en la que me estaba metiendo” contó Julie en 2014 en declaraciones a New York Film Academy.

Padre de mellizos con 61 años

Se la ha podido ver en 2020 con su padre en la entrega de los Oscar. De hecho en esta fiesta estaban los tres hijos del artista pues tiene otros dos fruto de una relación posterior con la también actriz Beverly D’Angelo, que tiene actualmente 71 años. Su noviazgo comenzó de una manera un tanto inusual. Como relató la propia intérprete estaba todavía casada con el duque italiano Lorenzo Salviati cuando se enamoró del actor. Coincidieron en un avión y él le dijo que se sentara a su lado. Un viaje tras el que la artista, protagonista entre otros títulos de Noche de paz, se enamoró. Se confesó a su marido que le concedió la separación y comenzó una relación con Al Pacino. De esta, que se prolongó desde 1997 a 2003, nacieron dos hijos, los mellizos Olivia y Anton James (tienen ahora 22 años). “Después de conocernos durante tres meses, Al me miró a los ojos y me dijo: Quiero que seas la madre de mis hijos” contó la actriz (en declaraciones a Closer Weekly).

Beverly D’Angelo se ha referido además a la relación que la une ahora con el intérprete, con quien se lleva de manera cordial pese a que llevan muchos años separados. En una conversación con algunos fans, comentó que tiene un vínculo “único” con el actor que “abarca una amplia lista de experiencias y emociones”. Los hermanos siempre han llevado una vida discreta alejada del foco público pues su padre no es muy dado a hablar sobre ellos. Hace unos años sin embargo sí que se refirió a sus hijos. “Sé que es complicado para un hijo crecer sin la atención de sus padres. Yo mismo no fui un buen padre de Julia y las cosas mejoraron con los gemelos” explicó, detallando que es un placer ver cómo pasan los años e iban creciendo. Dentro de nada la ya numerosa familia del artista volverá a crecer con la llegada de un nuevo bebé, cuarto hijo para el actor y que se llevará más de tres décadas con su hermana mayor.