Estos son los presentadores de los Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 ya calientan motores y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha dado a conocer los presentadores de esta la 96ª edición, entre los que figuran grandes nombres de la industria cinematográfica como Matthew McConaughey, Zendaya, Al Pacino o Nicolas Cage.

En este primer listado se encuentran figuras de gran talla internacional, aunque todavía faltan nombres para completarla. Los confirmados hasta el momento son Mahershala Ali, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Lupita Nyong’o, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Matthew McConaughey, Zendaya, Al Pacino o Nicolas Cage. Un año más, el maestro de ceremonias será el cómico y actor Jimmy Kimmel, quien pisará el escenario de los Oscar por cuarta vez, pues ya lo hizo en 2017, 2018 y 2023.

Es habitual que los ganadores de las categorías de actuación regresen al año siguiente para hacer entrega del galardón, y esta vez serán Brendan Fraser y Ke Huy Quan. Los actores obtuvieron los galardones a Mejor Actor por La Ballena y Mejor Actor de Reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo, respectivamente. Varios de los actores que presentarán la gala, han sido ganadores en otras ediciones como Mahershala Ali (Moonlight y Green Book), Jessica Lange (Tootsie y Blue Sky), Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), Lupita Nyong’o (12 Years a Slave) y Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Nicolas Cage (Leaving Las Vegas) y Al Pacino (Scent of a Woman).

Alguna de las grandes incógnitas de esta edición ya ha sido desvelada. Ya sabemos que el escenario del Dolby Theatre contará con el espectáculo musical de Ryan Gosling, que interpretará 'I'm Just Ken', su hit en Barbie, y la canción que podría alzase con el Oscar.

