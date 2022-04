Al Pacino celebra su cumple con su nueva novia 53 años más joven que él y ex de Mick Jagger

Es una leyenda viva del cine y, además de simpático, es todo un caballero. Al Pacino reúne cualidades para ser admirado y dicen quienes le conocen que es difícil no caer rendido a sus encantos. El protagonista de El padrino acaba de celebrar su 82 años y lo ha hecho al lado de su nuevo amor, la productora de cine Noor Alfallah, de 28 años. Nada menos que cincuenta y cuatro años les separan, pero para ellos no parece ser ningún impedimento para disfrutar de su nuevo romance sorpresa.

La pareja celebró este fin de semana el cumpleaños del actor con una cena el restaurante italiano Jones en West Hollywood, California. Alfallah reunió a los amigos de Pacino dentro del local. La noticia de su noviazgo salió a la luz a principios de abril después de verles disfrutar de una cena juntos en Los Ángeles. Jason Momoa también compartió fotos de esta nueva pareja y en las fiestas posteriores a los Oscar se les vio disfrutar juntos de una agradable velada en compañía de Rita Ora y su pareja, el actor y cineasta Taika Waititi.

Según una fuente citada en Page Six, la diferencia de edad entre el actor y la productora de cine kuwaití-estadounidense "no parece ser un problema", a pesar de que el intérprete es "mayor que el padre [de Noor]". La fuente añadió: "La mayoría de las veces sale con hombres mayores muy ricos". No es la primera vez que Noor sale con una celebridad. Mantuvo una relación con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en 2017, cuando el rockero tenía 74 años y ella solo 22. Cuando culminó su romance, Noor reveló que a pesar de que muchas "personas hicieron comentarios" acerca de su relación, "no le importaba". "La edad no importa"", le dijo a ¡Hello! 'El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria y fue un momento feliz para mí".

Tras su relación con Jagger, Noor fue relacionada con el director y actor Clint Eastwood, de 91 años, en 2019, sin embargo, insistió en que la pareja eran solo amigos. La productora salió también con el filántropo multimillonario Nicolas Berggruen en 2018.

Noor es la mayor de cuatro hermanos nacida de padre kuwaití, Falah, y madre estadounidense, Alana. Creció en el exclusivo barrio de Beverly Hills de Los Ángeles y estudió en la Escuela de Cine y Televisión de UCLA, antes de comenzar su trabajo como productora de cine. En la actualidad trabaja como vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony y, a su vez según publican diversos medios, también está desarrollando dos largometrajes con la productora.

