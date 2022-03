El rejuvenecimiento de Robert de Niro y Al Pacino en 'El irlandés', película con 5 nominaciones a los Globos de Oro

Muchos se preguntan cómo lograron rejuvenecer tanto a Robert de Niro, Al Pacino o Joe Pesci en El irlandés, la película dirigida por Martin Scorsese que ha logrado cinco nominaciones a los Globos de Oro. El director de clásicos como Taxi Driver o Toro salvaje recurrió al equipo de efectos visuales de Industrial Light & Magic para que pareciera real la evolución de los actores. La película narra en un lapso de 60 años la historia de Frank Sheeran (De Niro), un hombre que sirvió en la segunda Guerra Mundial y que terminó trabajando como sicario para el legendario y polémico líder del sindicato de camioneros de Estados Unidos, Jimmy Hoffa, papel interpretado por Al Pacino.

El recurso de rejuvenecimiento digital que permite a los actores contar la historia en distintas etapas de su vida ha abierto un debate en Hollywood. La técnica consiste en filmar al actor y, mediante el uso de un software, darle aspecto más juvenil o más envejecido, según las necesidades. Ese proceso se hace en la etapa de postproducción y es totalmente digital.

Conocido el resultado final de The Irishman, título del filme en inglés, existen opiniones para todos los gustos. Muchos aseguran que de cara están excelentes siendo jóvenes, pero que el cuerpo no corresponde a hombres de esa edad. "Pacino está excelente, aunque ligeramente debilitado por el proceso de rejuvenecimiento digital. Lo mismo ocurre con De Niro. Aunque se ve el rostro de un hombre joven, es el cuerpo de un actor de 70 años -Robert De Niro tiene actualmente 76-. Y eso no lo puedes dejar de notar, sobre todo porque todos conocemos al De Niro joven".

Scorsese siempre lo tuvo claro. Quería a sus actores, a los de siempre, para regresar a su cine de gangsters y para ello recurrió a esta tactica y junto a De Niro, su actor fetiche, volvió a rodar una de las escenas icónicas de la película Uno de los nuestros de 1990 para comprobar el alcance de la tecnología de rejuvenecimiento. Lo cierto es que De Niro (76 años) interpreta a Frank Sheeran tanto cuando tenía 24 años como con 80, un desafío para el que se destinó gran parte del presupuesto de una cinta que ha costado 143 millones de euros. De Niro y Scorsese no habían trabajado juntos desde Casino en 1995 y para El irlandés quiso contar con él, así como con otros de sus actores habituales como Joe Pesci -Toro salvaje, Buenos muchachos, Casino- y Harvey Keitel -Malas calles, ¿Quién llama a mi puerta? y Taxi Driver-. Ellos eran el reclamo y para ello también contó con otra leyenda, Al Pacino, al que dirige por primera vez. Diez años ha tardado en hacerse esta película, porque nadie en Hollywood se atrevía por "resultar demasiado cara".

La película dura tres horas y media y Scorsese tardó 106 días en rodarla, pero lo cierto es que en apenas una semana superó los 26 millones de visionados en Netflix. La película está arrasando y de momento ha conseguido cinco nominaciones a los Globos de Oro, 14 candidaturas a los Critics Choice Awards, cuatro nominaciones a los premios del Sindicato de Actores, seis nominaciones a los Satellite Awards y ha sido elegida en el top-10 del American Film Institute como una de las mejores películas del año. El próximo 5 de enero se enfrentará a los primeros premios del año, los Globos de Oro, en los que aspira a mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor de reparto para Al Pacino o Joe Pesci. Quizá el gran olvidado en estos galardones haya sido Robert De Niro.

