Jennifer Garner y Jennifer Lopez, pasado y presente de Ben Affleck, unidas por sus hijas

Siempre han presumido de ser una gran familia. Los hijos de Ben Affleck y los de Jennifer Lopez se llevan como hermanos, o incluso mejor. Es tal la buena sintonía que existe entre ellos que Jennifer Garner, la exmujer del actor, se llevó a su hija Seraphina y a la hija de Jennifer López, Emme, a Disneyland el pasado fin de semana. Juntas disfrutaron de un día lleno de diversión y se hicieron muchas fotos para inmortalizar el momento. La protagonista de Elektra, de 51 años, eligió ropa informal de sudadera azul con un emoji de carita sonriente, vaqueros y zapatillas para pasar un día en familia en el parque, mientras que las niñas disfrutaban con un grupo de amigos.

Ganer comparte a Violet, 17, Seraphina, 14 y su hijo Samuel, 10, con Ben Affleck, mientras que Jennifer Lopez es madre de los mellizos Max y Emme, de 15, nacidos de su relación con su exmarido Marc Anthony. Desde que el protagonista de Air se uniera a JLO han logrado establecer unos fuertes lazos de unión entre sus hijos y forman juntos una numerosísima familia. Si algo tenían presente cuando retomaron su noviazgo es que su prioridad era el bienestar de sus hijos, nacidos de matrimonios anteriores. A esta gran familia se han unido sus respectivos ex, Jennifer Garner y Marc Anthony, con los que siempre han mantenido muy excelentísima relación.

De hecho fue Jennifer Lopez la que acercó a Emme a casa de Jennifer Garner, poniendo de manifiesto su buena relación. En los últimos meses hemos visto a Garner y Lopez coincidir en la función teatral de Seraphina. La protagonista de El día del sí y la pareja de recién casados asistieron a este evento musical familiar celebrado en una sala de espectáculos en Santa Mónica, California. El encuentro demostró lo cariñosos que son los unos con los otros y lo bien que se lleva con los hijos del actor. Esta reunión se produjo después de que la mujer de Ben Affleck comentara lo feliz que es de haber formado una gran familia con motivo del estreno de su nueva comedia romántica Una boda explosiva. "Va muy, muy bien, es increíble, tenemos cinco hermosos, hermosos hijos, una bendición…', dijo en Extra sobre los niños que comparten.

Del mismo modo, la intérprete de On The Floor, de 53, confesó lo bien que se llevan sus hijos Emme y Max con su padrastro. “Aman a Ben”, reveló en el prograna Today a principios de este mes. “Es un padre maravilloso. Y una figura paterna para ellos también, porque él tiene sus tres hermosos hijos”. Unas declaraciones a los que siguieron innumerables elogios hacia el intérprete del que está profundamente enamorada. "Me hace llorar, honestamente es el mejor padre que he visto en mi vida", manifestó en The View. Y explicó cómo incluso la estrella de El indomable Will Hunting le ha enseñado cosas nuevas sobre cómo interactuar con sus hijos: "Es un tipo tan brillante de todos modos, se puede decir que cuando tuvo a sus hijos debio de leer todos los libros y todo lo que podrías aprender sobre los niños, y lo aplica".

