La explicación de Jennifer Garner a sus hijos para que no hagan uso de las redes sociales

Jennifer Garner ha querido explicar cómo protege a sus hijos de las tecnologías y las redes sociales. La protagonista de El Día del sí, es madre de tres niños, Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11, junto a su exmarido Ben Affleck y se ha mostrado muy sincera acerca de por qué sus hijos no utilizan las redes sociales tan habituales entre los adolescentes. La actriz, de 50 años, acudió como invitada al programa Today para presentar su nueva serie de suspense, Lo ultimo que me dijo, para Apple TV, y contó a los presentadores Hoda Kotb y Jenna Bush cuál fue la convincente explicación que les dio a sus hijos entorno al uso de este tipo de herramientas.

Lo primero que hizo fue desafiarles y les pidió que le mostraran cuáles son sus beneficios. "Simplemente les dije a mis hijos. 'Enseñadme los artículos que prueben que las redes sociales son buenas para los adolescentes y luego tendremos una conversación", les dijo Garner. Y les instó a que buscaran "una evidencia científica" que coincida con lo que ella tiene, "que no es bueno para los adolescentes. Y luego charlamos".

Garner asegura que después del tiempo "su hija mayor [Violet] está agradecida", pero que es un largo camino el que todavía tiene con sus dos hijos menores, Seraphina y Samuel. "Ya veremos. Quiero decir, es un largo recorrido", señaló. "Me quedan un par más, así que toco madera. Veremos si realmente aguanto", contó. En el año 2019 reveló por qué a Violet no le había permitido unirse a Instagram. "Sin siquiera tener padres conocidos, me preocupa que todos los niños tengan que lidiar con esta nueva presión", señaló Garner en un episodio de Next Question con Katie Couric. "Mi hija está en una escuela para niñas y es un gran problema", señalaba.

"Solo le dije: 'Cuando puedas mostrarme estudios que digan que las adolescentes son más felices usando Instagram que no usándolo, entonces podremos tener la conversación'", añadió Garner. "'Pero en todo lo que miras no veo nada positivo en ello para ti. Puedes mirar el mío cuando quieras, podemos repasarlo juntas, pero simplemente no lo veo'". Garner es de la misma idea que Penélope Cruz y otras muchas actrices que se muestran contrarias a que sus hijos hagan uso de este tipo de tecnología para proteger su salud mental.

La actriz de Pearl Harbour admite que participar en las redes sociales la hizo sentirse "más conectada", pero reconoce que tuo que unirse a la plataforma a regañadientes y por trabajo. "Me uní a IG por Once Upon a Farm", dijo, refiriéndose a su compañía de alimentos orgánicos para bebés. "Era una parte muy importante del trato y lo hice pateando y gritando". Por su parte, su exmarido y padre de sus hijos, Ben Affleck, a sus 50 años, les ha inculcado la misma cultura que Garner. No tiene cuenta oficial en Instagram y ninguna intención de hacer uso de esta red social, pese a que su mujer, Jennifer Lopez, es la reina de esta plataforma en la que tiene más de 241 millones de seguidores.

