El plan familiar que ha unido a Jennnifer Garner y Jennifer Lopez en California

Son una gran familia. Jennifer Garner siempre tuvo claro que pese a su separación de Ben Affleck seguirían formando una familia junto al padre de sus tres hijos, Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de 10. Una vez más, la protagonista de Pearl Harbour ha dado muestras de lo bien que se lleva con Affleck y su nueva esposa, Jennifer Lopez, con quien se casó el pasado verano. Los recién casados se unieron a la exmujer del actor, Jennifer Garner, el pasado domigo para asistir a un evento musical en familia.

La estrella de la Una boda explosva, de 53 años, y la protagonista de Alias, de 50 años, fueron captadas acompañadas por sus hijos a su llegada a una sala de espectáculos en Santa Mónica, California. Según detalla el diario Daily Mail, la reunión mostró lo cariñosos que son los unos con los otros y lo bien que lleva con los hijos del actor. López y Affleck fueron vistos cariñosos con la hija de la diva el Bronx, Emme, de 14 años, mientras que Garner llegó con su hija mayor, Violet, de 17, y su hijo Samuel, de 10, mientras que Seraphina, de 14, presumiblemente ya estaba en la sala de espectáculos, ya que se trataba de una función protagonizada por la hija mediana del actor.

Tanto Lopez como Garner lucían atuendos desenfadados para acudir a la representación. Esta reunión se produce después de que la mujer de Ben Affleck comentara lo feliz que es de haber formado una gran familia con motivo del estreno de su nueva comedia romántica Una boda explosiva. "Va muy, muy bien, es increíble, tenemos cinco hermosos, hermosos hijos, una bendición…', dijo en Extra sobre los niños que comparten. "Dejamos a uno de ellos en la escuela hoy y estábamos pensando en lo que se han convertido nuestras vidas y nos sentimos muy bendecidos y agradecidos por el lugar en el que terminamos en nuestras vidas", continuó. Juntos han formado una numerosísima familia, que lejos de ser un obstáculo para ellos ha sido un motivo más de unión, ya que los adolescentes han congeniado a la perfección.

Jennifer contó en People los malabares que tiene que hacer para compaginar su carrera como cantante y actriz con sus obligaciones como madre de Max y Emme, así como con los hijos del actor. "Hago mi mayor esfuerzo tanto como puedo", señaló, no sin antes añadir que prefiere guardarse las cosas para ella cuando está estresada por sus obligaciones. "No soy de las personas que comparten su angustia. No siento que esa sea mi vida como intérprete. Siempre muestras lo mejor de ti', explicó. "Pero soy un ser humano como todos los demás, ya veces sufro en silencio".