Vania Millán presume de curvas premamá en la recta final de su embarazo

Vania Millán afronta con gran alegría e ilusión la recta final de su embarazo. En septiembre la modelo de 45 años dará la bienvenida a su primer bebé, que será una niña , junto al médico estético Julián Bayón, con el que pasó por el altar en junio de 2022. Una pequeña muy deseada por la maniquí, que en los últimos ocho años se ha sometido a varios tratamientos de fertilidad para cumplir su sueño de ser madre.

Ahora que la dulce espera está llegando a su fin, la que fuese Miss España 2002 sabe que nunca podrá olvidar estos nueves meses que tan breves se le han hecho. "Momentos para recordar, que rápido pasa todo", ha escrito en su perfil público junto a una bonita fotografía en la que aparece sentada en un jardín ataviada con un vestido verde con cut out en la zona de la cintura que resalta todavía más su abultada barriguita. Pero, sin duda, lo que más llama la atención del retrato es su gran sonrisa y la felicidad que se refleja en sus ojos.

A los pocos minutos la publicación se ha llenado de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, amigos y otras celebridades, como Alejandra Prat, Ingrid Asensio y Elsa Anka. "Que bonita estás", declaraba esta última con júbilo.

Tal y como explicó en una entrevista en exclusiva a ¡HOLA!, la empresaria está teniendo un embarazo muy placentero, sin molestias, antojos ni complicaciones lo que le ha permitido seguir teniendo un ritmo de vida activo, haciendo ejercicio (siempre adecuado a su situación) y también cumpliendo con sus compromisos laborales. Cabe recordar que además de ser imagen de diferentes firmas de moda y belleza, la modelo también trabaja en la clínica de su esposo.

Precisamente, Julián ha sido uno de sus grandes apoyos en este proceso para ampliar la familia. "Me has dado la mano en este camino tan difícil y no me la has soltado nunca", expresaba cuando hizo pública la feliz noticia. El doctor ya es padre de un niño nacido de una relación anterior, que, a buen seguro, está deseando conocer a su hermanita para convertirla en su compañera de juegos y aventuras.

De la misma manera, Vania ha dado visibilidad a los problemas de infertilidad y ha inspirado a otras muchas mujeres que también están pasando por una situación similar a la suya. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV (Fecundación In Vitro) que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo".

